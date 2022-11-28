Владельцы пермского курорта «Усть-Качка» сделают базу отдыха в Екатеринбурге «четырехзвездной»

Руководство пермского курорта «Усть-Качка» купило базу отдыха в Свердловской области

29 ноября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Грибачева: основным направлением «Острова сокровищ» в Екатеринбурге станет водолечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курировать работу базы отдыха «Остров сокровищ», расположенную в нескольких километрах от Екатеринбурга, будет Татьяна Грибачева, гендиректор пермского курорта «Усть-Качка», который входит в Amaks Hotels & Resorts. Базу приобрели в связи с удачным расположением, а в следующем году там проведут реконструкцию, после чего «Остров сокровищ» сможет претендовать на «четыре звезды». Об этом Грибачева рассказала изданию «Коммерсант-Урал». «Здесь есть три корпуса на 205 человек и бассейн, которые требуют реновации, эти работы планируем провести в 2023 году. После реконструкции и доукомплектования номерного фонда он сможет претендовать на получение категории „четыре звезды“. Мы будем переквалифицироваться в санаторий-профилакторий. Можно сказать, что это будет филиал „Усть-Качки“, но с меньшим набором предоставляемых медицинских услуг, которых здесь не требуется. Основное направление — водолечение: душ Шарко, ванны и прочее», — сообщила Татьяна Грибачева изданию. Она уточнила, что среднегодовая загрузка «Острова сокровищ» до покупки составляла 30%. Новые собственники намерены увеличить показатель вдвое в следующем году. Инвестиции в приобретение и реконструкцию комплекса не раскрываются. Базу отдыха «Остров сокровищ» в Екатеринбурге выставили на продажу год назад. Тогда заявленная стоимость была 280 млн рублей. В комплекс площадью 9 тыс. кв. метров входят жилые корпуса, сауны, бассейн, ресторан, спортплощадки, контактный зоопарк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курировать работу базы отдыха «Остров сокровищ», расположенную в нескольких километрах от Екатеринбурга, будет Татьяна Грибачева, гендиректор пермского курорта «Усть-Качка», который входит в Amaks Hotels & Resorts. Базу приобрели в связи с удачным расположением, а в следующем году там проведут реконструкцию, после чего «Остров сокровищ» сможет претендовать на «четыре звезды». Об этом Грибачева рассказала изданию «Коммерсант-Урал». «Здесь есть три корпуса на 205 человек и бассейн, которые требуют реновации, эти работы планируем провести в 2023 году. После реконструкции и доукомплектования номерного фонда он сможет претендовать на получение категории „четыре звезды“. Мы будем переквалифицироваться в санаторий-профилакторий. Можно сказать, что это будет филиал „Усть-Качки“, но с меньшим набором предоставляемых медицинских услуг, которых здесь не требуется. Основное направление — водолечение: душ Шарко, ванны и прочее», — сообщила Татьяна Грибачева изданию. Она уточнила, что среднегодовая загрузка «Острова сокровищ» до покупки составляла 30%. Новые собственники намерены увеличить показатель вдвое в следующем году. Инвестиции в приобретение и реконструкцию комплекса не раскрываются. Базу отдыха «Остров сокровищ» в Екатеринбурге выставили на продажу год назад. Тогда заявленная стоимость была 280 млн рублей. В комплекс площадью 9 тыс. кв. метров входят жилые корпуса, сауны, бассейн, ресторан, спортплощадки, контактный зоопарк.