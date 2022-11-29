Юрист напомнил об отсрочке по уплате налогов из-за проблем с финансами

30 ноября 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Отсрочка не является освобождением от уплаты налогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне, у которых тяжелое финансовое положение, нет работы или есть несовершеннолетние дети, могут получить отсрочку по уплате налогов. Об этом рассказал юрист фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин в интервью радио Sputnik. «В практике бывают случаи, когда можно получить некую отсрочку. Для этого необходимо предоставить доказательства, что на данный момент уплата налогов затруднительна или невозможна. Условия для отсрочки — тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски или наличие несовершеннолетних детей», — объясняет юрист Денис Скрябин в интервью радио Sputnik. При этом, по словам юриста, отсрочка не является освобождением от уплаты налогов. Если налоговая одобрила отсрочку, то это будет оформлено в виде освобождения от ответственности за неуплату налогов в срок. «В тот момент, когда россиянин может уплатить налог, ему не начисляются пени за нарушение срока», — уточняет Денис Скрябин. Ранее URA.RU писало, что первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов предложил увеличить налог для россиян с доходом более 10 миллионов рублей в год. По его мнению, это закроет дефицит в бюджете страны и сократит разрыв в доходах граждан.

Россияне, у которых тяжелое финансовое положение, нет работы или есть несовершеннолетние дети, могут получить отсрочку по уплате налогов. Об этом рассказал юрист фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин в интервью радио Sputnik. «В практике бывают случаи, когда можно получить некую отсрочку. Для этого необходимо предоставить доказательства, что на данный момент уплата налогов затруднительна или невозможна. Условия для отсрочки — тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски или наличие несовершеннолетних детей», — объясняет юрист Денис Скрябин в интервью радио Sputnik. При этом, по словам юриста, отсрочка не является освобождением от уплаты налогов. Если налоговая одобрила отсрочку, то это будет оформлено в виде освобождения от ответственности за неуплату налогов в срок. «В тот момент, когда россиянин может уплатить налог, ему не начисляются пени за нарушение срока», — уточняет Денис Скрябин. Ранее URA.RU писало, что первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов предложил увеличить налог для россиян с доходом более 10 миллионов рублей в год. По его мнению, это закроет дефицит в бюджете страны и сократит разрыв в доходах граждан.