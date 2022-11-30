Украинские военные продают оружие, поставляемое западными странами. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в украинской армии. При этом в пропаже оружия ВСУ обвиняют Воздушно-космические силы России, якобы наносящие удары по складам.
«Его [оружие] сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку“», — передает Пятый канал слова источника в украинской армии, отмечая, что в подобных схемах удары ВКС России идут на пользу командованию Вооруженных сил Украины. Источник уточнил, что в этих действиях украинских солдат «в кормушке» должны быть все участники, включая таможню и пограничников.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщил URA.RU, что командир одной из бригад теробороны Украины загоняет бойцов в долги ради личной наживы. Он берет с них деньги и страдает от алкогольной зависимости, отметил собеседник.
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Украинские военные продают оружие, поставляемое западными странами. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в украинской армии. При этом в пропаже оружия ВСУ обвиняют Воздушно-космические силы России, якобы наносящие удары по складам. «Его [оружие] сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку“», — передает Пятый канал слова источника в украинской армии, отмечая, что в подобных схемах удары ВКС России идут на пользу командованию Вооруженных сил Украины. Источник уточнил, что в этих действиях украинских солдат «в кормушке» должны быть все участники, включая таможню и пограничников. Ранее источник в российских силовых структурах сообщил URA.RU, что командир одной из бригад теробороны Украины загоняет бойцов в долги ради личной наживы. Он берет с них деньги и страдает от алкогольной зависимости, отметил собеседник.