Солдат ВСУ: Украина продает оружие НАТО, обвиняя Россию в ударах по складам. Видео

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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
Украинские военные продают оружие НАТО обратно в Европу, сообщил источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные продают оружие, поставляемое западными странами. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в украинской армии. При этом в пропаже оружия ВСУ обвиняют Воздушно-космические силы России, якобы наносящие удары по складам.

«Его [оружие] сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку“», — передает Пятый канал слова источника в украинской армии, отмечая, что в подобных схемах удары ВКС России идут на пользу командованию Вооруженных сил Украины. Источник уточнил, что в этих действиях украинских солдат «в кормушке» должны быть все участники, включая таможню и пограничников.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил URA.RU, что командир одной из бригад теробороны Украины загоняет бойцов в долги ради личной наживы. Он берет с них деньги и страдает от алкогольной зависимости, отметил собеседник.

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Украинские военные продают оружие, поставляемое западными странами. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в украинской армии. При этом в пропаже оружия ВСУ обвиняют Воздушно-космические силы России, якобы наносящие удары по складам. «Его [оружие] сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку“», — передает Пятый канал слова источника в украинской армии, отмечая, что в подобных схемах удары ВКС России идут на пользу командованию Вооруженных сил Украины. Источник уточнил, что в этих действиях украинских солдат «в кормушке» должны быть все участники, включая таможню и пограничников. Ранее источник в российских силовых структурах сообщил URA.RU, что командир одной из бригад теробороны Украины загоняет бойцов в долги ради личной наживы. Он берет с них деньги и страдает от алкогольной зависимости, отметил собеседник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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