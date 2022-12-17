Во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского в безумии из-за отказа вести переговоры с Россией. Об этом заявил политик Флориан Филиппо.
«Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — уточнил он в Twitter. По его мнению, нужно перестать потакать желаниям украинского президента и поставлять ему оружие и деньги.
Ранее украинский президент признался, что его призывают к переговорам с РФ. В свою очередь он уточнил, что не видит предмета для разговора с Москвой. В ЦРУ заявили о том, что России не желает проводить мирные переговоры, пишут Nation news.
Россия и Украина после начала спецоперации предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но стороны не смогли договориться. При этом в РФ не раз высказывали готовность к переговорам.
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Во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского в безумии из-за отказа вести переговоры с Россией. Об этом заявил политик Флориан Филиппо. «Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — уточнил он в Twitter. По его мнению, нужно перестать потакать желаниям украинского президента и поставлять ему оружие и деньги. Ранее украинский президент признался, что его призывают к переговорам с РФ. В свою очередь он уточнил, что не видит предмета для разговора с Москвой. В ЦРУ заявили о том, что России не желает проводить мирные переговоры, пишут Nation news. Россия и Украина после начала спецоперации предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но стороны не смогли договориться. При этом в РФ не раз высказывали готовность к переговорам.