Французский политик обвинил Зеленского в безумии из-за переговоров с РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Политик Флориан Филиппо считает, что Зеленский безумен в своем желании продолжать конфликт с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского в безумии из-за отказа вести переговоры с Россией. Об этом заявил политик Флориан Филиппо.

«Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — уточнил он в Twitter. По его мнению, нужно перестать потакать желаниям украинского президента и поставлять ему оружие и деньги.

Ранее украинский президент признался, что его призывают к переговорам с РФ. В свою очередь он уточнил, что не видит предмета для разговора с Москвой. В ЦРУ заявили о том, что России не желает проводить мирные переговоры, пишут Nation news.

Россия и Украина после начала спецоперации предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но стороны не смогли договориться. При этом в РФ не раз высказывали готовность к переговорам.

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Во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского в безумии из-за отказа вести переговоры с Россией. Об этом заявил политик Флориан Филиппо. «Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — уточнил он в Twitter. По его мнению, нужно перестать потакать желаниям украинского президента и поставлять ему оружие и деньги. Ранее украинский президент признался, что его призывают к переговорам с РФ. В свою очередь он уточнил, что не видит предмета для разговора с Москвой. В ЦРУ заявили о том, что России не желает проводить мирные переговоры, пишут Nation news. Россия и Украина после начала спецоперации предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но стороны не смогли договориться. При этом в РФ не раз высказывали готовность к переговорам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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