Французский политик обвинил Зеленского в безумии из-за переговоров с РФ

17 декабря 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Политик Флориан Филиппо считает, что Зеленский безумен в своем желании продолжать конфликт с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского в безумии из-за отказа вести переговоры с Россией. Об этом заявил политик Флориан Филиппо. «Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — уточнил он в Twitter. По его мнению, нужно перестать потакать желаниям украинского президента и поставлять ему оружие и деньги. Ранее украинский президент признался, что его призывают к переговорам с РФ. В свою очередь он уточнил, что не видит предмета для разговора с Москвой. В ЦРУ заявили о том, что России не желает проводить мирные переговоры, пишут Nation news. Россия и Украина после начала спецоперации предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но стороны не смогли договориться. При этом в РФ не раз высказывали готовность к переговорам.

Во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского в безумии из-за отказа вести переговоры с Россией. Об этом заявил политик Флориан Филиппо. «Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — уточнил он в Twitter. По его мнению, нужно перестать потакать желаниям украинского президента и поставлять ему оружие и деньги. Ранее украинский президент признался, что его призывают к переговорам с РФ. В свою очередь он уточнил, что не видит предмета для разговора с Москвой. В ЦРУ заявили о том, что России не желает проводить мирные переговоры, пишут Nation news. Россия и Украина после начала спецоперации предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но стороны не смогли договориться. При этом в РФ не раз высказывали готовность к переговорам.