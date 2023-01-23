Life: Эдварда Била заподозрили в дискредитации ВС РФ

На Эдварда Била поступило заявление в полицию, написали в LifeСтрингер / АГН Москва
Скандальный блогер Эдвард Бил, недавно освободившийся из колонии, рискует стать фигурантом нового дела. На этот раз Бил может быть привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ, сообщает Life со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
«Отсидевший в колонии пранкер Эдвард Бил может стать фигурантом нового дела, на этот раз его могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ», — передает издание. Уточняется, что заявление на блогера уже поступило в полицию.
Эпатажный блогер публиковал пост в соцсетях, где он обращается к главнокомандующему цитатой из своего пранка. «Чи или не чи?» — написал Эдвард Бил. Однако неизвестно, связана ли проверка правоохранительных органов с этой публикацией.
Ранее Эдвард Бил был приговорен к одному году и двум месяцем лишения свободы. Причиной тому стало устроенное блогером ДТП в центре Москвы. Бил спровоцировал аварию на Садовом кольце, из-за чего одна из пострадавших впала в кому, напоминает телеканал 360.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Скандальный блогер Эдвард Бил, недавно освободившийся из колонии, рискует стать фигурантом нового дела. На этот раз Бил может быть привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ, сообщает Life со ссылкой на источника в правоохранительных органах. «Отсидевший в колонии пранкер Эдвард Бил может стать фигурантом нового дела, на этот раз его могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ», — передает издание. Уточняется, что заявление на блогера уже поступило в полицию. Эпатажный блогер публиковал пост в соцсетях, где он обращается к главнокомандующему цитатой из своего пранка. «Чи или не чи?» — написал Эдвард Бил. Однако неизвестно, связана ли проверка правоохранительных органов с этой публикацией. Ранее Эдвард Бил был приговорен к одному году и двум месяцем лишения свободы. Причиной тому стало устроенное блогером ДТП в центре Москвы. Бил спровоцировал аварию на Садовом кольце, из-за чего одна из пострадавших впала в кому, напоминает телеканал 360.