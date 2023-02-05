Нетаньяху поделился, как убедил Путина пойти на уступки

Путин и Нетаньяху пришли к компромиссу по интересам Ближнего Востока

05 февраля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин (на фото) и премьер Израиля пришли к компромиссу по интересам на Ближнем Востоке, передает LCI Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришел с президентом РФ Владимиром Путиным к компромиссу по интересам на Ближнем Востоке. Израиль не будет вмешиваться в дела РФ в Сирии, а российская сторона разрешит вступать израильтянам в конфликт с Ираном. «Мы нашли компромисс [касающийся Ближнего Востока], который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», — сказал Биньямин Нетаньяху телеканалу LCI. По словам премьер-министра, Иран намерен создать армию и расположить ее на территории Сирии рядом с израильской границей. Также Нетаньяху заявил, что Иран хочет уничтожить еврейское государство. Тогда израильский премьер-министр предложил Путину позволить израильтянам вступать с иранцами в конфронтации. Взамен Израиль не будет вмешиваться в действия РФ на территории Сирии. «Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны», — подытожил политик. Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет вступать с россией в конфронтацию из-за полетов над Сирией боевой авиации двух государств. По его словам, конфликт РФ и Израиля не служит ни чьим интересам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришел с президентом РФ Владимиром Путиным к компромиссу по интересам на Ближнем Востоке. Израиль не будет вмешиваться в дела РФ в Сирии, а российская сторона разрешит вступать израильтянам в конфликт с Ираном. «Мы нашли компромисс [касающийся Ближнего Востока], который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», — сказал Биньямин Нетаньяху телеканалу LCI. По словам премьер-министра, Иран намерен создать армию и расположить ее на территории Сирии рядом с израильской границей. Также Нетаньяху заявил, что Иран хочет уничтожить еврейское государство. Тогда израильский премьер-министр предложил Путину позволить израильтянам вступать с иранцами в конфронтации. Взамен Израиль не будет вмешиваться в действия РФ на территории Сирии. «Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны», — подытожил политик. Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет вступать с россией в конфронтацию из-за полетов над Сирией боевой авиации двух государств. По его словам, конфликт РФ и Израиля не служит ни чьим интересам.