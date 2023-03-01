Киев открестился от ударов беспилотниками по России

Украина не наносит удары по российским территориям. Об этом заявил советник главы Офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк, открестившись от атак беспилотников, прошедших 28 февраля в ряду городов России.
«Украина не наносит ударов по территории РФ», — написал Михаил Подоляк. Свое сообщение он опубликовал в своем twitter-аккаунте.
Ранее в Министерстве обороны сообщили об атаках беспилотников в ряду российских регионов. БПЛА были замечены в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотников для атак по регионам России.
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