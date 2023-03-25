Политолог назвал ключевые изменения в жизни России с приходом Путина к власти

Политолог Шаповалов: с началом президентства Путина Россия восстановила свой суверенитет и экономику

25 марта 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран президентом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU За время своего президентства Владимир Путин восстановил суверенитет России, смог улучшить экономическую ситуацию, не допустил дальнейшего распада страны и вернул утерянные территории. Об этом в разговоре с URA.RU заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. 26 марта 2000 года на всеобщих выборах Владимир Путин был впервые избран президентом Российской Федерации. На том голосовании ему удалось набрать 52,94% голосов. В первые месяцы своего правления рейтинг одобрения Путина достиг свыше 80%. «Именно с момента избрания Владимира Путина президентом в России начался ряд очень важных, ключевых изменений. Данная политика продолжается по настоящее время и дает перспективы развития нашей страны и на будущее. Прежде всего благодаря политике президента России удалось в полной мере восстановить территориальную целостность и предотвратить возможный распад страны, ее дезинтеграцию, разделение на отдельные враждующие части. Такая цель была поставлена на Западе после распада Советского Союза», — сказал Владимир Шаповалов. Политолог отметил, что Путин планомерно работал над укреплением территориальной целостности государства и возвращением утерянных земель. «Восстановление территориальной целостности страны началось с победы над террористами на Северном Кавказе. Более того, тенденции распада сменились тенденцией на собирание российских земель. В 2014 году в родную гавань вернулся Крым, а в 2022 в результате проведенных референдумов в сентябре 2022 года в РФ вошли четыре новых региона», — уточнил собеседник агентства. Политика Путина направлена на реализацию потенциала и открытие перспектив для граждан РФ, подчеркнул Шаповалов. «Валовый внутренний продукт России за эти годы вырос в 15 раз. Безработица сведена к минимуму. Россия накопила значительные золотовалютные резервы, расплатилась с долгами. Самое важное: государство, реализуя национальные проекты, которые являются инициативой нашего президента, постоянно заботится о повышении качества жизни россиян. Строятся инфраструктурные объекты: школы, больницы, объекты социальной защиты, дорожная инфраструктура. Открываются новые рабочие места. Фактически восстановлен финансовый и экономический суверенитет страны», — уточнил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За время своего президентства Владимир Путин восстановил суверенитет России, смог улучшить экономическую ситуацию, не допустил дальнейшего распада страны и вернул утерянные территории. Об этом в разговоре с URA.RU заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. 26 марта 2000 года на всеобщих выборах Владимир Путин был впервые избран президентом Российской Федерации. На том голосовании ему удалось набрать 52,94% голосов. В первые месяцы своего правления рейтинг одобрения Путина достиг свыше 80%. «Именно с момента избрания Владимира Путина президентом в России начался ряд очень важных, ключевых изменений. Данная политика продолжается по настоящее время и дает перспективы развития нашей страны и на будущее. Прежде всего благодаря политике президента России удалось в полной мере восстановить территориальную целостность и предотвратить возможный распад страны, ее дезинтеграцию, разделение на отдельные враждующие части. Такая цель была поставлена на Западе после распада Советского Союза», — сказал Владимир Шаповалов. Политолог отметил, что Путин планомерно работал над укреплением территориальной целостности государства и возвращением утерянных земель. «Восстановление территориальной целостности страны началось с победы над террористами на Северном Кавказе. Более того, тенденции распада сменились тенденцией на собирание российских земель. В 2014 году в родную гавань вернулся Крым, а в 2022 в результате проведенных референдумов в сентябре 2022 года в РФ вошли четыре новых региона», — уточнил собеседник агентства. Политика Путина направлена на реализацию потенциала и открытие перспектив для граждан РФ, подчеркнул Шаповалов. «Валовый внутренний продукт России за эти годы вырос в 15 раз. Безработица сведена к минимуму. Россия накопила значительные золотовалютные резервы, расплатилась с долгами. Самое важное: государство, реализуя национальные проекты, которые являются инициативой нашего президента, постоянно заботится о повышении качества жизни россиян. Строятся инфраструктурные объекты: школы, больницы, объекты социальной защиты, дорожная инфраструктура. Открываются новые рабочие места. Фактически восстановлен финансовый и экономический суверенитет страны», — уточнил он.