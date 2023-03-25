Песков: Путин чаще использует квартиру в Кремле с начала спецоперации

26 марта 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин стал очень часто пользоваться квартирой в Кремле с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Очень часто с началом специальной военной операции», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС о том, как использует президент РФ квартиру в Кремле. Дмитрий Песков уточнил, что квартирой Путин пользуется исходя из загруженности рабочего графика. Ране URA.RU сообщало, что Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле. По словам президента РФ, лидеры двух государств посидели возле камина в дружеской обстановке. Путин отметил, что в личной беседе с председателем КНР обсужден китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин стал очень часто пользоваться квартирой в Кремле с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Очень часто с началом специальной военной операции», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС о том, как использует президент РФ квартиру в Кремле. Дмитрий Песков уточнил, что квартирой Путин пользуется исходя из загруженности рабочего графика. Ране URA.RU сообщало, что Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле. По словам президента РФ, лидеры двух государств посидели возле камина в дружеской обстановке. Путин отметил, что в личной беседе с председателем КНР обсужден китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.