25 марта 2023

Песков: Путин чаще использует квартиру в Кремле с начала спецоперации

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин стал очень часто пользоваться квартирой в Кремле с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очень часто с началом специальной военной операции», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС о том, как использует президент РФ квартиру в Кремле. Дмитрий Песков уточнил, что квартирой Путин пользуется исходя из загруженности рабочего графика.

Ране URA.RU сообщало, что Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле. По словам президента РФ, лидеры двух государств посидели возле камина в дружеской обстановке. Путин отметил, что в личной беседе с председателем КНР обсужден китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

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Президент России Владимир Путин стал очень часто пользоваться квартирой в Кремле с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Очень часто с началом специальной военной операции», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС о том, как использует президент РФ квартиру в Кремле. Дмитрий Песков уточнил, что квартирой Путин пользуется исходя из загруженности рабочего графика. Ране URA.RU сообщало, что Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле. По словам президента РФ, лидеры двух государств посидели возле камина в дружеской обстановке. Путин отметил, что в личной беседе с председателем КНР обсужден китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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