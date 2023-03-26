«Известия»: западные книги вернутся в российские магазины

27 марта 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Ситуация с выпуском зарубежных книг в стране начинает улучшаться, отметили в «Росмэн» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупные российские издательства смогли продлить права на выпуск зарубежных книг и возобновить отношения с авторами, которые покинули РФ. Об этом рассказали в пресс-службе издательства «Росмэн». «В ходе длительных и сложных переговоров нам удалось сохранить права на издание произведений Памелы Трэверс (книги о Мэри Поппинс — прим. URA.RU) и Джеральда Даррелла («Говорящий сверток», «Моя семья и другие звери», «Все о малыше» — прим.URA.RU), — рассказали в пресс-службе издательства, передают «Известия». В «Росмэн» подчеркнули, что ситуация с выпуском зарубежных книг в стране начинает улучшаться. С этим согласился и гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Он привел в пример сотрудничество с автором Джеймсом Роллинсом. Тот известен рядом приключенческих товаров, в частности, литературной адаптацией «Индианы Джонса». Капьев подчеркнул, что Роллинс постепенно принял решение вернуться в Россию и выпускать книги. Зарубежные авторы прекратили сотрудничество с российскими издательствами после начала спецоперации РФ на территории Украины. Например, сообщалось, что американская компания Marvel больше не будет продавать лицензии на новые комиксы в Россию. Также в РФ из-за санкций Евросоюза начался рост цен на книги, журналы и газеты.

Крупные российские издательства смогли продлить права на выпуск зарубежных книг и возобновить отношения с авторами, которые покинули РФ. Об этом рассказали в пресс-службе издательства «Росмэн». «В ходе длительных и сложных переговоров нам удалось сохранить права на издание произведений Памелы Трэверс (книги о Мэри Поппинс — прим. URA.RU) и Джеральда Даррелла («Говорящий сверток», «Моя семья и другие звери», «Все о малыше» — прим.URA.RU), — рассказали в пресс-службе издательства, передают «Известия». В «Росмэн» подчеркнули, что ситуация с выпуском зарубежных книг в стране начинает улучшаться. С этим согласился и гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Он привел в пример сотрудничество с автором Джеймсом Роллинсом. Тот известен рядом приключенческих товаров, в частности, литературной адаптацией «Индианы Джонса». Капьев подчеркнул, что Роллинс постепенно принял решение вернуться в Россию и выпускать книги. Зарубежные авторы прекратили сотрудничество с российскими издательствами после начала спецоперации РФ на территории Украины. Например, сообщалось, что американская компания Marvel больше не будет продавать лицензии на новые комиксы в Россию. Также в РФ из-за санкций Евросоюза начался рост цен на книги, журналы и газеты.