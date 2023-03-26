Экс-советник главы Пентагона раскрыл главный комплекс Зеленского Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский страдает наполеоновским эгоизмом и безумием 27 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский страдает серьезными наполеоновскими комплексами, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский имеет наполеоновские комплексы с точки зрения психологии. Он эгоист и безумец, уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «[Владимир] Зеленский — это человек, по сравнению с которым [император Франции] Наполеон Бонапарт выглядит умеренным человеком с точки зрения своего эгоизма и безумия. Я никогда не видел никого с более сильным наполеоновским комплексом [как президент Украины] с психологической точки зрения». — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Ранее Макгрегор заявил, что Украина уже погибла как государство, сообщает «Национальная служба новостей». Экс-советник также подчеркивает, что из-за ошибок президента Украины, Киев теряет своих военных, пишет RT. Также он подчеркивал, что Зеленский сбежит из Украины еще до окончания спецоперации РФ. Президент Украины Владимир Зеленский имеет наполеоновские комплексы с точки зрения психологии. Он эгоист и безумец, уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «[Владимир] Зеленский — это человек, по сравнению с которым [император Франции] Наполеон Бонапарт выглядит умеренным человеком с точки зрения своего эгоизма и безумия. Я никогда не видел никого с более сильным наполеоновским комплексом [как президент Украины] с психологической точки зрения». — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью youtube-каналу Red Pilled TV. Ранее Макгрегор заявил, что Украина уже погибла как государство, сообщает «Национальная служба новостей». Экс-советник также подчеркивает, что из-за ошибок президента Украины, Киев теряет своих военных, пишет RT. Также он подчеркивал, что Зеленский сбежит из Украины еще до окончания спецоперации РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям