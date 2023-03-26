Президент Украины Владимир Зеленский имеет наполеоновские комплексы с точки зрения психологии. Он эгоист и безумец, уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«[Владимир] Зеленский — это человек, по сравнению с которым [император Франции] Наполеон Бонапарт выглядит умеренным человеком с точки зрения своего эгоизма и безумия. Я никогда не видел никого с более сильным наполеоновским комплексом [как президент Украины] с психологической точки зрения». — подчеркнул Дуглас Макгрегор в
Ранее Макгрегор заявил, что Украина уже погибла как государство, сообщает «Национальная служба новостей». Экс-советник также подчеркивает, что из-за ошибок президента Украины, Киев теряет своих военных, пишет RT. Также он подчеркивал, что Зеленский сбежит из Украины еще до окончания спецоперации РФ.
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