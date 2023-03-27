Госдума предложила снизить цены на еду в аэропортах и вокзалах

28 марта 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Речь идет о бутилированной воде и хлебобулочных изделиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложат ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах. Речь идет о бутилированной воде и хлебобулочных изделиях. Соответствующий законопроект подготовила к внесению в Госдуму Либерально-демократическая партия РФ (ЛДПР). «Документ предусматривает ограничение наценки на продовольственные товары, которые продаются на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах и аэропортах», — сообщают «Известия», ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о готовности рассмотреть данное предложение. В партии объяснили, что причиной разработки поправок стали регулярные обращения граждан по этому вопросу. «Мы имеем в виду в первую очередь воду, хлебобулочные изделия и другие продовольственные товары, стоимость которых не должна в десятки раз превышать себестоимость», — уточнил один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что ограничение наценки в 10% справедливо, «но нужно учитывать, что большинство магазинов в таком случае будут вынуждены закрыться». По его мнению, правильно было бы бороться не с наценкой, а с высокой стоимостью аренды для таких компаний. Ранее в России предложили провести проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах, напоминает RT. В частности, посетители столичных аэропортов жаловались, что бутылка питьевой воды на аэровокзале может продаваться за 300 рублей, а чашка кофе стоит как обед в ресторане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предложат ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах. Речь идет о бутилированной воде и хлебобулочных изделиях. Соответствующий законопроект подготовила к внесению в Госдуму Либерально-демократическая партия РФ (ЛДПР). «Документ предусматривает ограничение наценки на продовольственные товары, которые продаются на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах и аэропортах», — сообщают «Известия», ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о готовности рассмотреть данное предложение. В партии объяснили, что причиной разработки поправок стали регулярные обращения граждан по этому вопросу. «Мы имеем в виду в первую очередь воду, хлебобулочные изделия и другие продовольственные товары, стоимость которых не должна в десятки раз превышать себестоимость», — уточнил один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что ограничение наценки в 10% справедливо, «но нужно учитывать, что большинство магазинов в таком случае будут вынуждены закрыться». По его мнению, правильно было бы бороться не с наценкой, а с высокой стоимостью аренды для таких компаний. Ранее в России предложили провести проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах, напоминает RT. В частности, посетители столичных аэропортов жаловались, что бутылка питьевой воды на аэровокзале может продаваться за 300 рублей, а чашка кофе стоит как обед в ресторане.