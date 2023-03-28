Новые проекты «Движения первых» научат детей управлять БПЛА и искать фейки

28 марта 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Проект «Движение первых» направлен на реализацию юных талантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российских детей и подростков будут обучать управлять беспилотниками и бороться с фейками в сети. Детали нового проекта Российского движения детей и молодежи «Движение первых» озвучил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Координационного совета, прошедшего в Краснодарском крае с представителями 89 региональных отделений. «Традиционная военно-патриотическая игра „Зарница“ сегодня обретает новое звучание — „Зарница 2.0“. В новом проекте „Движения первых“ она не только учит правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и ориентированию на местности, (…) она поможет освоить управление беспилотниками, включающее технологии дополненной реальности», — объяснил Кириенко. Помимо этого, детей научат бороться с фейками в сети. Кириенко представил и другие проекты. Например, «Первая помощь», благодаря которой в течение года смогут под руководством профессиональных наставников научиться оказывать первую доврачебную помощь и применять знания на практике. А проект «Академия первых» позволит выявить таланты у ребят и обучить их в виде индивидуального сопровождения. «Мы открываем первичные отделения в школах, СПО, вузах, молодежных центрах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования, в детских лагерях и на предприятиях. Нам важно сопровождать ребенка на всех этапах его становления и развития в различных сферах жизни», — прокомментировал работу первых отделений проектов председатель правления Российского движений детей и молодежи Григорий Гуров. Он рассказал, что цель проекта — выявить таланты у детей и помочь реализовать их. «„Движение первых“ создано для того, чтобы дать равные возможности всем: ребятам и из больших городов, и из маленьких сел с единственной школой. Так, мы открыли отделение в школе, где всего 43 ученика» — поделился успехами председатель. Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина летом 2022 года. Деятельность проекта направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце прошлого года определяла главной целью движения — «воспитать достойного, активного, успешного члена нашего общества, человека, который болеет за свою страну, который вкладывает душу и сердце в ее развитие». Вступить в движение можно с шести лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российских детей и подростков будут обучать управлять беспилотниками и бороться с фейками в сети. Детали нового проекта Российского движения детей и молодежи «Движение первых» озвучил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Координационного совета, прошедшего в Краснодарском крае с представителями 89 региональных отделений. «Традиционная военно-патриотическая игра „Зарница“ сегодня обретает новое звучание — „Зарница 2.0“. В новом проекте „Движения первых“ она не только учит правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и ориентированию на местности, (…) она поможет освоить управление беспилотниками, включающее технологии дополненной реальности», — объяснил Кириенко. Помимо этого, детей научат бороться с фейками в сети. Кириенко представил и другие проекты. Например, «Первая помощь», благодаря которой в течение года смогут под руководством профессиональных наставников научиться оказывать первую доврачебную помощь и применять знания на практике. А проект «Академия первых» позволит выявить таланты у ребят и обучить их в виде индивидуального сопровождения. «Мы открываем первичные отделения в школах, СПО, вузах, молодежных центрах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования, в детских лагерях и на предприятиях. Нам важно сопровождать ребенка на всех этапах его становления и развития в различных сферах жизни», — прокомментировал работу первых отделений проектов председатель правления Российского движений детей и молодежи Григорий Гуров. Он рассказал, что цель проекта — выявить таланты у детей и помочь реализовать их. «„Движение первых“ создано для того, чтобы дать равные возможности всем: ребятам и из больших городов, и из маленьких сел с единственной школой. Так, мы открыли отделение в школе, где всего 43 ученика» — поделился успехами председатель. Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина летом 2022 года. Деятельность проекта направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце прошлого года определяла главной целью движения — «воспитать достойного, активного, успешного члена нашего общества, человека, который болеет за свою страну, который вкладывает душу и сердце в ее развитие». Вступить в движение можно с шести лет.