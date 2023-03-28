Власти РФ обсуждают перевод мам-студенток на бюджет в вузах

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Виды города. Курган, ребенок, малыш, мама, мать и дитя, молодая мама
Мамы-студентки смогут бесплатно обучаться в университетах, сообщают СМИ Фото:

Власти обдумывают решение о переводе студенток в декрете на бюджетную форму обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщил источник из правительства.

«Отдельный блок мер поддержки рождаемости нацелен на студенческие семьи. В этой ситуации решение о рождении ребенка в случае беременности матери очень сильно завязано на возможности продолжить учебу», — объяснил источник РБК из правительства.

В материале добавили, что среди новых льгот предполагается перевод на бюджетную форму обучения в вузе, открытие комнат «матери и ребенка» в учебных заведениях и преимущественное право на получение студентом мест в общежитии. Соответствующие льготы обсуждаются на профильных совещаниях с участием представителей социального блока правительства.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о расширении льгот для многодетных, передает «Утро.ру». Среди новых льгот оказался бесплатный проезд в общественном транспорте для обоих родителей и бесплатный проезд для детей из многодетных семей.

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Власти обдумывают решение о переводе студенток в декрете на бюджетную форму обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщил источник из правительства. «Отдельный блок мер поддержки рождаемости нацелен на студенческие семьи. В этой ситуации решение о рождении ребенка в случае беременности матери очень сильно завязано на возможности продолжить учебу», — объяснил источник РБК из правительства. В материале добавили, что среди новых льгот предполагается перевод на бюджетную форму обучения в вузе, открытие комнат «матери и ребенка» в учебных заведениях и преимущественное право на получение студентом мест в общежитии. Соответствующие льготы обсуждаются на профильных совещаниях с участием представителей социального блока правительства. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о расширении льгот для многодетных, передает «Утро.ру». Среди новых льгот оказался бесплатный проезд в общественном транспорте для обоих родителей и бесплатный проезд для детей из многодетных семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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