Захарова рассказала о новом методе психологической войны США

Захарова: США разрабатывают игральные карты с изображением вооружения НАТО, чтобы вести психологическую войну

29 марта 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

США ведут эксперимент над украинцами, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон ведет психологическую войну, помогая украинским военным узнавать поставляемое для них оружие. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на намерение США создать колоды игральных карт с изображением систем вооружения НАТО. «Это, к сожалению, печальная классика ведения информационных и психологических войн и психологического воздействия на людей. Они (США — прим. URA.RU) будут психологически и информационно обрабатывать представителей ВСУ», — заявила Захарова радио Sputnik. Она пояснила, что, поощряя действия США, украинцы позволяют проводить над собой эксперименты разного масштаба. Дипломат указала, что это только малая часть психологической обработки населения. Ранее стало известно, что Министерство обороны США собирается выпустить колоды особых игральных карт для боевиков ВСУ, передает телеканал 360. В Пентагоне рассказали, что карты станут «наглядным пособием» для солдат ВСУ, благодаря которому они смогут лучше запоминать новые образцы поставляемого оружия.

Пентагон ведет психологическую войну, помогая украинским военным узнавать поставляемое для них оружие. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на намерение США создать колоды игральных карт с изображением систем вооружения НАТО. «Это, к сожалению, печальная классика ведения информационных и психологических войн и психологического воздействия на людей. Они (США — прим. URA.RU) будут психологически и информационно обрабатывать представителей ВСУ», — заявила Захарова радио Sputnik. Она пояснила, что, поощряя действия США, украинцы позволяют проводить над собой эксперименты разного масштаба. Дипломат указала, что это только малая часть психологической обработки населения. Ранее стало известно, что Министерство обороны США собирается выпустить колоды особых игральных карт для боевиков ВСУ, передает телеканал 360. В Пентагоне рассказали, что карты станут «наглядным пособием» для солдат ВСУ, благодаря которому они смогут лучше запоминать новые образцы поставляемого оружия.