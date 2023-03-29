Патрушев назвал страны, в которых США применят биологическое оружие

Патрушев: США хотят испытывать биологическое оружие и вне территории Украины
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Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай, портрет
США будут использовать биологическое оружие на территориях ШОС, заявил Николай Патрушев Фото:

США хотят испытывать биологическое оружие на территориях Грузии, Молдавии и ряде стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Не только Украина стала полигоном для испытания биологического оружия США. В их прицеле Грузия, Молдавия и ряд стран ШОС», — приводят слова Патрушева РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что США перенесли эксперименты с биооружием в Польшу и Прибалтику. Там добавили, что туда доставили оборудование с украинской территории.

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США хотят испытывать биологическое оружие на территориях Грузии, Молдавии и ряде стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Не только Украина стала полигоном для испытания биологического оружия США. В их прицеле Грузия, Молдавия и ряд стран ШОС», — приводят слова Патрушева РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщало, что США перенесли эксперименты с биооружием в Польшу и Прибалтику. Там добавили, что туда доставили оборудование с украинской территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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