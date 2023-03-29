Патрушев назвал страны, в которых США применят биологическое оружие

Патрушев: США хотят испытывать биологическое оружие и вне территории Украины

29 марта 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

США будут использовать биологическое оружие на территориях ШОС, заявил Николай Патрушев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU США хотят испытывать биологическое оружие на территориях Грузии, Молдавии и ряде стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Не только Украина стала полигоном для испытания биологического оружия США. В их прицеле Грузия, Молдавия и ряд стран ШОС», — приводят слова Патрушева РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщало, что США перенесли эксперименты с биооружием в Польшу и Прибалтику. Там добавили, что туда доставили оборудование с украинской территории.

США хотят испытывать биологическое оружие на территориях Грузии, Молдавии и ряде стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Не только Украина стала полигоном для испытания биологического оружия США. В их прицеле Грузия, Молдавия и ряд стран ШОС», — приводят слова Патрушева РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщало, что США перенесли эксперименты с биооружием в Польшу и Прибалтику. Там добавили, что туда доставили оборудование с украинской территории.