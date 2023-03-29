Путин признал угрозу от санкций Запада

Санкции Запада против России могут оказать негативное влияние на экономику страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством.
«В перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны. Поэтому надо работать над вопросами спроса», — сказал Владимир Путин. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».
После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. Всего было введено десять пакетов ограничений, которые затронули цены на поставляемые энергоресурсы, а также импорт и экспорт различных товаров.
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