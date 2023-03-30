В МИД исключили возможность войны между Россией и Британией

30 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

РФ и Британия не объявляют друг-другу войну Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Великобритания не находятся в состоянии войны. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин. «Говорить о скором прямом участии Вооруженных сил Великобритании в боевых действиях на Украине было бы преувеличением», — подчеркнул Андрей Келин в интервью RTVI Новости на YouTube. Он акцентировал внимание на том, что военного столкновения в настоящий момент не предполагается. Келин заявил, что количество солдат британской армии в целом сокращается. «Британская армия стала, в общем-то, как бы не второго порядка», — заявил российский посол. Тем не менее отношения между странами на сегодня натянутые. Посол Келин заявил, что не ждет приглашения на коронацию короля Великобритании, сообщает RT. 21 марта власти Великобритании говорили, что будут отправлять Киеву снаряды с обедненным ураном. Также британцы призвали президента Украины Владимира Зеленского сдаться после решения российского президента Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Британия на сегодня оказывает поддержку Украине в виде танков, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия и Великобритания не находятся в состоянии войны. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин. «Говорить о скором прямом участии Вооруженных сил Великобритании в боевых действиях на Украине было бы преувеличением», — подчеркнул Андрей Келин в интервью RTVI Новости на YouTube. Он акцентировал внимание на том, что военного столкновения в настоящий момент не предполагается. Келин заявил, что количество солдат британской армии в целом сокращается. «Британская армия стала, в общем-то, как бы не второго порядка», — заявил российский посол. Тем не менее отношения между странами на сегодня натянутые. Посол Келин заявил, что не ждет приглашения на коронацию короля Великобритании, сообщает RT. 21 марта власти Великобритании говорили, что будут отправлять Киеву снаряды с обедненным ураном. Также британцы призвали президента Украины Владимира Зеленского сдаться после решения российского президента Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Британия на сегодня оказывает поддержку Украине в виде танков, сообщает «Национальная служба новостей».