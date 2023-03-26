Британцы попросили Зеленского сдаться после неожиданного решения Путина

26 марта 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен прекратить эскалацию конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британцы призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить эскалацию украинского конфликта. Такие комментарии они оставили под новостью о том, что президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в стране тактическое ядерное оружие. «Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?» — написала в комментариях британского таблоида The Daily mail читательница Бренда Ньюман. «Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест», — считает пользователь с псевдонимом Geronimo256. Новость по теме Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном «Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями», — считает Mungeri la. Читатель с ником Keeperjim обратил внимание, что США давно уже размещает свой ядерный арсенал в Европе: «А России отвечать на это никак нельзя?» Владимир Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о том, что Белоруссии будет передано тактическое ядерное оружие. Он объяснил такой шаг тем, что Великобритания объявила поставку Киеву боеприпасов, содержащих обедненный уран, которые также обладают радиоактивностью.

Британцы призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить эскалацию украинского конфликта. Такие комментарии они оставили под новостью о том, что президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в стране тактическое ядерное оружие. «Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?» — написала в комментариях британского таблоида The Daily mail читательница Бренда Ньюман. «Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест», — считает пользователь с псевдонимом Geronimo256. «Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями», — считает Mungeri la. Читатель с ником Keeperjim обратил внимание, что США давно уже размещает свой ядерный арсенал в Европе: «А России отвечать на это никак нельзя?» Владимир Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о том, что Белоруссии будет передано тактическое ядерное оружие. Он объяснил такой шаг тем, что Великобритания объявила поставку Киеву боеприпасов, содержащих обедненный уран, которые также обладают радиоактивностью.