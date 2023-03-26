Британцы попросили Зеленского сдаться после неожиданного решения Путина

Британцы призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить эскалацию украинского конфликта. Такие комментарии они оставили под новостью о том, что президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в стране тактическое ядерное оружие.
«Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?» — написала в комментариях британского таблоида The Daily mail читательница Бренда Ньюман. «Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест», — считает пользователь с псевдонимом Geronimo256.
«Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями», — считает Mungeri la. Читатель с ником Keeperjim обратил внимание, что США давно уже размещает свой ядерный арсенал в Европе: «А России отвечать на это никак нельзя?»
Владимир Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о том, что Белоруссии будет передано тактическое ядерное оружие. Он объяснил такой шаг тем, что Великобритания объявила поставку Киеву боеприпасов, содержащих обедненный уран, которые также обладают радиоактивностью.
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