Британцы попросили Зеленского сдаться после неожиданного решения Путина

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Владимир Зеленский должен прекратить эскалацию конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британцы призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить эскалацию украинского конфликта. Такие комментарии они оставили под новостью о том, что президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в стране тактическое ядерное оружие.

«Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?» — написала в комментариях британского таблоида The Daily mail читательница Бренда Ньюман. «Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест», — считает пользователь с псевдонимом Geronimo256.

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«Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями», — считает Mungeri la. Читатель с ником Keeperjim обратил внимание, что США давно уже размещает свой ядерный арсенал в Европе: «А России отвечать на это никак нельзя?»

Владимир Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о том, что Белоруссии будет передано тактическое ядерное оружие. Он объяснил такой шаг тем, что Великобритания объявила поставку Киеву боеприпасов, содержащих обедненный уран, которые также обладают радиоактивностью.

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Британцы призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить эскалацию украинского конфликта. Такие комментарии они оставили под новостью о том, что президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией разместить в стране тактическое ядерное оружие. «Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?» — написала в комментариях британского таблоида The Daily mail читательница Бренда Ньюман. «Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест», — считает пользователь с псевдонимом Geronimo256. «Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями», — считает Mungeri la. Читатель с ником Keeperjim обратил внимание, что США давно уже размещает свой ядерный арсенал в Европе: «А России отвечать на это никак нельзя?» Владимир Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о том, что Белоруссии будет передано тактическое ядерное оружие. Он объяснил такой шаг тем, что Великобритания объявила поставку Киеву боеприпасов, содержащих обедненный уран, которые также обладают радиоактивностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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