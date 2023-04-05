На родине Гагарина на выборы главы района заявился первый кандидат. Видео

В Смоленской области на выборы главы Гагаринского района заявился первый кандидат Ирина Рогова

05 апреля 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

На родине первого космонавта Юрия Гагарина стартовали выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU На родине первого космонавта Юрия Гагарина в Смоленской области в преддверие Дня космонавтики на выборы главы Гагаринского района заявился первый участник. Свою кандидатуру выдвинула депутат районной Думы Ирина Рогова. О намерении участвовать в выборах она сообщила на своей странице в соцсетях. «Жители города Гагарина и района настоятельно предложили мне выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Гагаринского района. Я, учитывая данные просьбы, приняла решение избираться, и в преддверие нашего грандиозного праздника 12 апреля официально заявляю о том, что подаю документы в конкурсную комиссию. Как сказал наш знаменитый земляк Юрий Алексеевич Гагарин — „Поехали!“», — заявила Ирина Рогова в своем предвыборном ролике. Предыдущая глава района Полина Хомайко покинула должность 20 января. Кампания по выборам нового главы стартовала 1 апреля. Первые итоги подведут 5 мая. Далее, 12 мая, пройдет собеседование кандидатов. В этот же день состоится итоговое заседание районной думы, на котором и будет избран глава. Ранее в городе Гагарин в преддверие дня работника органов безопасности РФ 20 декабря торжественно открыли обновленное здание Гагаринской спортивной школы. В день открытия состоялся турнир по самбо, всех участников наградили кубками Общества «Динамо». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На родине первого космонавта Юрия Гагарина в Смоленской области в преддверие Дня космонавтики на выборы главы Гагаринского района заявился первый участник. Свою кандидатуру выдвинула депутат районной Думы Ирина Рогова. О намерении участвовать в выборах она сообщила на своей странице в соцсетях. «Жители города Гагарина и района настоятельно предложили мне выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Гагаринского района. Я, учитывая данные просьбы, приняла решение избираться, и в преддверие нашего грандиозного праздника 12 апреля официально заявляю о том, что подаю документы в конкурсную комиссию. Как сказал наш знаменитый земляк Юрий Алексеевич Гагарин — „Поехали!“», — заявила Ирина Рогова в своем предвыборном ролике. Предыдущая глава района Полина Хомайко покинула должность 20 января. Кампания по выборам нового главы стартовала 1 апреля. Первые итоги подведут 5 мая. Далее, 12 мая, пройдет собеседование кандидатов. В этот же день состоится итоговое заседание районной думы, на котором и будет избран глава. Ранее в городе Гагарин в преддверие дня работника органов безопасности РФ 20 декабря торжественно открыли обновленное здание Гагаринской спортивной школы. В день открытия состоялся турнир по самбо, всех участников наградили кубками Общества «Динамо».