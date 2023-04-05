Рост зарплат в России назвали проблемой для экономики

«Коммерсантъ»: рост зарплат в России значительно превышает рост производительности

05 апреля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Неоправданный рост зарплат может привести к инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Текущий рост зарплат при рекордно низкой безработице значительно превышает рост производительности, что является проблемой для российской экономики. Об этом стало известно в ходе исследования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП). «Рост зарплат на фоне рекордно низкой безработицы становится проблемой для российской экономики», — передает содержимое исследования « Коммерсант ». Там добавили, что проблема заключается в значительном превышении роста зарплат в сравнении с ростом производительности. По информации Минэкономразвития, ВВП России сократился на 3,2%, а зарплаты выросли на 0,6%. Российский бизнес столкнулся с проблемой, когда увеличившиеся траты на зарплаты сотрудников не отвечают объему выпуска, что может привести к повышению инфляции. Также это негативно повлияет на перспективы снижения ключевой ставки Центрального Банка РФ и улучшению условий кредитования предприятий, заключили в газете. Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте доходов россиян в 2023 году на 3-5%. В результате проведенного опроса выяснилось, что 80% работодателей готовы повысить зарплаты своим работникам, передает RT. При этом профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила, что рост зарплат ликвидируется инфляцией, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Текущий рост зарплат при рекордно низкой безработице значительно превышает рост производительности, что является проблемой для российской экономики. Об этом стало известно в ходе исследования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП). «Рост зарплат на фоне рекордно низкой безработицы становится проблемой для российской экономики», — передает содержимое исследования «Коммерсант». Там добавили, что проблема заключается в значительном превышении роста зарплат в сравнении с ростом производительности. По информации Минэкономразвития, ВВП России сократился на 3,2%, а зарплаты выросли на 0,6%. Российский бизнес столкнулся с проблемой, когда увеличившиеся траты на зарплаты сотрудников не отвечают объему выпуска, что может привести к повышению инфляции. Также это негативно повлияет на перспективы снижения ключевой ставки Центрального Банка РФ и улучшению условий кредитования предприятий, заключили в газете. Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте доходов россиян в 2023 году на 3-5%. В результате проведенного опроса выяснилось, что 80% работодателей готовы повысить зарплаты своим работникам, передает RT. При этом профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила, что рост зарплат ликвидируется инфляцией, пишет «Национальная служба новостей».