Рост зарплат в России назвали проблемой для экономики

«Коммерсантъ»: рост зарплат в России значительно превышает рост производительности
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Неоправданный рост зарплат может привести к инфляции Фото:

Текущий рост зарплат при рекордно низкой безработице значительно превышает рост производительности, что является проблемой для российской экономики. Об этом стало известно в ходе исследования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП).

«Рост зарплат на фоне рекордно низкой безработицы становится проблемой для российской экономики», — передает содержимое исследования «Коммерсант». Там добавили, что проблема заключается в значительном превышении роста зарплат в сравнении с ростом производительности. По информации Минэкономразвития, ВВП России сократился на 3,2%, а зарплаты выросли на 0,6%.

Российский бизнес столкнулся с проблемой, когда увеличившиеся траты на зарплаты сотрудников не отвечают объему выпуска, что может привести к повышению инфляции. Также это негативно повлияет на перспективы снижения ключевой ставки Центрального Банка РФ и улучшению условий кредитования предприятий, заключили в газете.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте доходов россиян в 2023 году на 3-5%. В результате проведенного опроса выяснилось, что 80% работодателей готовы повысить зарплаты своим работникам, передает RT. При этом профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила, что рост зарплат ликвидируется инфляцией, пишет «Национальная служба новостей».

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Текущий рост зарплат при рекордно низкой безработице значительно превышает рост производительности, что является проблемой для российской экономики. Об этом стало известно в ходе исследования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП). «Рост зарплат на фоне рекордно низкой безработицы становится проблемой для российской экономики», — передает содержимое исследования «Коммерсант». Там добавили, что проблема заключается в значительном превышении роста зарплат в сравнении с ростом производительности. По информации Минэкономразвития, ВВП России сократился на 3,2%, а зарплаты выросли на 0,6%. Российский бизнес столкнулся с проблемой, когда увеличившиеся траты на зарплаты сотрудников не отвечают объему выпуска, что может привести к повышению инфляции. Также это негативно повлияет на перспективы снижения ключевой ставки Центрального Банка РФ и улучшению условий кредитования предприятий, заключили в газете. Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте доходов россиян в 2023 году на 3-5%. В результате проведенного опроса выяснилось, что 80% работодателей готовы повысить зарплаты своим работникам, передает RT. При этом профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила, что рост зарплат ликвидируется инфляцией, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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