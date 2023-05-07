ВС РФ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 9 Мая

08 мая 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Российские бойцы поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военнослужащие Западного военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 78-й годовщины празднования Дня Победы. Видео с поздравлениями от бойцов опубликовало Минобороны РФ. «Спасибо вам за то, что сделали в эти тяжелые годы Великой Отечественной войны. Вы нам дали то прекрасное будущее, которое мы сейчас имеем, но у нас его хотят отнять. Хотим пожелать вам всего наилучшего», — передает заявление одного из российских бойцов в видео Минобороны РФ ТАСС. Также другой военнослужащий российской армии пожелал ветеранам здоровья, крепости духа. Также боец ВС РФ отметил, что ветераны ВОВ являются настоящим примером. «Победа [в спецоперации на Украине] будет за нами», — добавил российский военнослужащий. Ранее URA.RU приводило главную информацию о предстоящем празднике Дня Победы 9 мая. Парад начнется в 10:00 по местному времени в городах России, при этом в некоторых городах празднование отменили. Вечером 9 мая в 22:00 большинстве городов начнется торжественный салют.

Военнослужащие Западного военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 78-й годовщины празднования Дня Победы. Видео с поздравлениями от бойцов опубликовало Минобороны РФ. «Спасибо вам за то, что сделали в эти тяжелые годы Великой Отечественной войны. Вы нам дали то прекрасное будущее, которое мы сейчас имеем, но у нас его хотят отнять. Хотим пожелать вам всего наилучшего», — передает заявление одного из российских бойцов в видео Минобороны РФ ТАСС. Также другой военнослужащий российской армии пожелал ветеранам здоровья, крепости духа. Также боец ВС РФ отметил, что ветераны ВОВ являются настоящим примером. «Победа [в спецоперации на Украине] будет за нами», — добавил российский военнослужащий. Ранее URA.RU приводило главную информацию о предстоящем празднике Дня Победы 9 мая. Парад начнется в 10:00 по местному времени в городах России, при этом в некоторых городах празднование отменили. Вечером 9 мая в 22:00 большинстве городов начнется торжественный салют.