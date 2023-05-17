«Известия»: в России появится новый нефтехимический холдинг

«Ростех» планирует объединить не менее 15 предприятий в новый нефтехимический холдинг. Новая структура будет выпускать продукцию для здравоохранения, авиации, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.
«В России создается новый холдинг для импортозамещения в сфере нефтехимии. „Ростех“ объединит не менее 15 химических предприятий», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в госструктурах.
По информации издания, в создание нового предприятия будет вложено более 4 миллиардов рублей. Ожидается, что в течение двух-трех лет холдинг займет те производственные ниши, которые пустуют из-за ухода западных производителей. В «Ростехе» информацию о создании нового предприятия подтвердили. Там уточнили, что руководить холдингом будет Алексей Станкин, который с 2014 года работает гендиректором «Союзхимэкспорта».
Ранее сообщалось, что руководству ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) предложили создать совместное предприятие с ГК «Ростех». Оно будет базироваться на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ).
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