17 мая 2023

«Известия»: в России появится новый нефтехимический холдинг

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
«Ростех» объединит 15 предприятий в импортозамещающий холдинг Фото:

«Ростех» планирует объединить не менее 15 предприятий в новый нефтехимический холдинг. Новая структура будет выпускать продукцию для здравоохранения, авиации, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

«В России создается новый холдинг для импортозамещения в сфере нефтехимии. „Ростех“ объединит не менее 15 химических предприятий», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в госструктурах.

По информации издания, в создание нового предприятия будет вложено более 4 миллиардов рублей. Ожидается, что в течение двух-трех лет холдинг займет те производственные ниши, которые пустуют из-за ухода западных производителей. В «Ростехе» информацию о создании нового предприятия подтвердили. Там уточнили, что руководить холдингом будет Алексей Станкин, который с 2014 года работает гендиректором «Союзхимэкспорта».

Ранее сообщалось, что руководству ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) предложили создать совместное предприятие с ГК «Ростех». Оно будет базироваться на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ).

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«Ростех» планирует объединить не менее 15 предприятий в новый нефтехимический холдинг. Новая структура будет выпускать продукцию для здравоохранения, авиации, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей. «В России создается новый холдинг для импортозамещения в сфере нефтехимии. „Ростех“ объединит не менее 15 химических предприятий», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в госструктурах. По информации издания, в создание нового предприятия будет вложено более 4 миллиардов рублей. Ожидается, что в течение двух-трех лет холдинг займет те производственные ниши, которые пустуют из-за ухода западных производителей. В «Ростехе» информацию о создании нового предприятия подтвердили. Там уточнили, что руководить холдингом будет Алексей Станкин, который с 2014 года работает гендиректором «Союзхимэкспорта». Ранее сообщалось, что руководству ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) предложили создать совместное предприятие с ГК «Ростех». Оно будет базироваться на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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