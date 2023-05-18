18 мая 2023

В Крыму восстановлено движение на месте подрыва железнодорожных путей

КЖД: движение поездов на поврежденном участке пути под Симферополем восстановили
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Клипарт. Сургут, поезд, локомотив, жд, железная дорога
Движение поездов на поврежденном участке возобновлено Фото:

В Крыму после подрыва перегона удалось восстановить движение поездов по поврежденному участку. Об этом рассказали региональные железнодорожники.

«В 21:28 (по московскому времени) движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному расписанию», — указано в telegram-канале ФГУП «КЖД» — Крымская железная дорога.

Подрыв крымских железнодорожных путей произошел утром 18 мая. Сообщалось, что было повреждено полотно вблизи села Чистенькое в Симферопольском районе республики. В результате происшествия с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них опрокинулись. На перегоне Симферополь-Севастополь временно остановили движение электропоездов. В Крыму начались поиски подозреваемого в совершении диверсии, передает telegram-канал SHOT.

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В Крыму после подрыва перегона удалось восстановить движение поездов по поврежденному участку. Об этом рассказали региональные железнодорожники. «В 21:28 (по московскому времени) движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному расписанию», — указано в telegram-канале ФГУП «КЖД» — Крымская железная дорога. Подрыв крымских железнодорожных путей произошел утром 18 мая. Сообщалось, что было повреждено полотно вблизи села Чистенькое в Симферопольском районе республики. В результате происшествия с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них опрокинулись. На перегоне Симферополь-Севастополь временно остановили движение электропоездов. В Крыму начались поиски подозреваемого в совершении диверсии, передает telegram-канал SHOT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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