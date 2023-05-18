В Крыму восстановлено движение на месте подрыва железнодорожных путей

В Крыму после подрыва перегона удалось восстановить движение поездов по поврежденному участку. Об этом рассказали региональные железнодорожники.
«В 21:28 (по московскому времени) движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному расписанию», — указано в
Подрыв крымских железнодорожных путей произошел утром 18 мая. Сообщалось, что было повреждено полотно вблизи села Чистенькое в Симферопольском районе республики. В результате происшествия с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них опрокинулись. На перегоне Симферополь-Севастополь временно остановили движение электропоездов. В Крыму начались поиски подозреваемого в совершении диверсии, передает telegram-канал
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