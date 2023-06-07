Швейцария разрешила реэкспорт оружия на Украину

07 июня 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Большинство членов сената Швейцарии выступили за поправку, позволяющую реэкспортировать оружие на Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат Швейцарии разрешил западным странам реэкспортировать оружие на Украину. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента. «Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — говорится в сообщении . Совет кантонов (верхняя палата парламента. —URA.RU прим. ред.) одобрил эту инициативу в среду при 22 голосах одобрения против 17. Также четыре члена сената воздержались от выбора. Ранее Швейцария запретила передачу Украине оружие отечественного производства. С запросом о реэкспорте в страну обращались Германия, Испания и Дания, но им отказывали. У швейцарского правительства было одно условие — изменение закона об экспорте военной техники. Об этом на брифинге сообщал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает агентство «Национальная служба новостей».

Сенат Швейцарии разрешил западным странам реэкспортировать оружие на Украину. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента. «Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — говорится в сообщении. Совет кантонов (верхняя палата парламента. —URA.RU прим. ред.) одобрил эту инициативу в среду при 22 голосах одобрения против 17. Также четыре члена сената воздержались от выбора. Ранее Швейцария запретила передачу Украине оружие отечественного производства. С запросом о реэкспорте в страну обращались Германия, Испания и Дания, но им отказывали. У швейцарского правительства было одно условие — изменение закона об экспорте военной техники. Об этом на брифинге сообщал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает агентство «Национальная служба новостей».