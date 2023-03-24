NZZ: в Донбассе нашли бронемашину Швейцарии, запретившей передачу техники Украине

24 марта 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Швейцария не хочет помогать участникам военных конфликтов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбассе на снимок испанского военного фотографа Хосе Колона предположительно попала бронемашина из Швейцарии, запретившей передавать технику участникам военных конфликтов. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. «Предположительно, это разведывательная машина Eagle I, произведенная компанией Mowag в Кройцлингене, которая сегодня принадлежит американской группе General Dynamics Land Systems. Этот тип можно узнать, в частности, по боковым зеркалам и хэтчбеку (форма кузова — прим. URA.RU). Местонахождение также можно четко определить с помощью Google Earth: Eagle I припаркован перед культурным центром в центре Часов Яра», — передает Neue Zurcher Zeitung . Этот снимок в середине февраля сделал испанский фотограф, он опубликовал его в соцсетях. Запад оказался в замешательстве. Американский посол в Берне Скотт Миллер отметил, что парламент сейчас выясняет, как техника страны, строго соблюдающей военный нейтралитет, оказалась в зоне конфликта. По его словам, во вторник Комитет по политике безопасности Совета государств обсудит эту ситуацию с экспертами. Швейцария не хочет участвовать в поставках военной техники на Украину и запретила реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов. В стране действует закон, запрещающий военную помощь странам, которые являются участниками вооруженных конфликтов. В Швейцарии отмечали, что Европа оказывает давление на страну по этому вопросу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Донбассе на снимок испанского военного фотографа Хосе Колона предположительно попала бронемашина из Швейцарии, запретившей передавать технику участникам военных конфликтов. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. «Предположительно, это разведывательная машина Eagle I, произведенная компанией Mowag в Кройцлингене, которая сегодня принадлежит американской группе General Dynamics Land Systems. Этот тип можно узнать, в частности, по боковым зеркалам и хэтчбеку (форма кузова — прим. URA.RU). Местонахождение также можно четко определить с помощью Google Earth: Eagle I припаркован перед культурным центром в центре Часов Яра», — передает Neue Zurcher Zeitung. Этот снимок в середине февраля сделал испанский фотограф, он опубликовал его в соцсетях. Запад оказался в замешательстве. Американский посол в Берне Скотт Миллер отметил, что парламент сейчас выясняет, как техника страны, строго соблюдающей военный нейтралитет, оказалась в зоне конфликта. По его словам, во вторник Комитет по политике безопасности Совета государств обсудит эту ситуацию с экспертами. Швейцария не хочет участвовать в поставках военной техники на Украину и запретила реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов. В стране действует закон, запрещающий военную помощь странам, которые являются участниками вооруженных конфликтов. В Швейцарии отмечали, что Европа оказывает давление на страну по этому вопросу.