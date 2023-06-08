Кремль: у Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС

08 июня 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не планирует посещение Херсонской области, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС У президента России Владимира Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Херсонскую область. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что некоторые места в области находятся под обстрелами, что усложняет работу по ликвидации последствий.

У президента России Владимира Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Херсонскую область. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что некоторые места в области находятся под обстрелами, что усложняет работу по ликвидации последствий.