Кремль: у Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС

Владимир Путин не планирует посещение Херсонской области, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
У президента России Владимира Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Херсонскую область. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что некоторые места в области находятся под обстрелами, что усложняет работу по ликвидации последствий.
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