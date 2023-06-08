Кремль: у Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не планирует посещение Херсонской области, заявил Дмитрий Песков Фото:
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У президента России Владимира Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Херсонскую область. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что некоторые места в области находятся под обстрелами, что усложняет работу по ликвидации последствий.

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У президента России Владимира Путина нет планов посетить Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Херсонскую область. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что некоторые места в области находятся под обстрелами, что усложняет работу по ликвидации последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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