Дерматолог рассказала, вредно ли делать лазерную эпиляцию

Дерматолог: эффективность лазерной эпиляции зависит от оборудования и специалиста

Лазерная эпиляция позволяет надолго избавиться от волос Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лазерная эпиляция выделяется своей эффективностью среди методов удаления волос. При помощи процедуры можно избавиться от растительности на долгие годы, но многое будет зависеть от вида оборудования и квалификации специалиста. Об этом сообщает врач-косметолог, дерматолог Татьяна Бедаева. Как выбрать лазер и какие противопоказания могут быть — в материале URA.RU.

Что такое лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция — это процедура удаления волос, которая осуществляется благодаря импульсному лазерному излучению или концентрированному «пучку» света. Лазер воздействует на волосяной фолликул или луковицу в стадии активного роста. Под воздействием луча нагревается и погибает волосяная луковица, а волосок, который растет из нее, выпадает. Процедуру необходимо повторять несколько раз, так как лазер не действует на «спящие» фолликулы.

Плюсы и минусы лазерной эпиляции

Плюсами лазерной эпиляции являются длительный эффект, безболезненность и экономия времени. При этом нужно помнить о том, что у женщин до наступления менопаузы часть волос будет отрастать после «пробуждения» спящих фолликулов. Также после беременности может вернуться до 60% удаленных волос.

Среди минусов процедуры: покраснение и отек, болезненные ощущения и появление пигментных пятен. Чаще всего негативные последствия связаны с нарушением методики, а также использованием некачественного оборудования. В данной процедуре все зависит от специалиста. Если он не выявил противопоказания, то риск развития гиперпигментации, крапивницы, герпетических высыпаний и фолликулита возрастает.

Противопоказания для проведения лазерной эпиляции

Некоторые из противопоказаний являются временными. К ним относится прием антибиотиков и системных ретиноидов, препаратов для лечения акне. Также делать эпиляцию нельзя беременным и кормящим женщинам и людям со свежим загаром. Процедура противопоказана при инфекционных, хронических и кожных заболеваниях. Перед эпиляцией лучше проконсультироваться с врачом-дерматологом.

Как выбрать лазер

Аппараты для лазерной эпиляции отличаются характеристиками, поэтому действуют по разному. В некоторых лазерах проводниками света выступают минералы, также есть аппараты на базе диода. Самыми используемыми лазерами являются александритовый и диодный. Первый эффективен при работе с темными волосами и воздействует на фолликулы штамповым методом, когда датчик «шаг за шагом» обрабатывает определенные точки. Диодный лазер действует на меланин и гемоглобин, а потому менее эффективен по сравнению с александритовым, но при этом минимизирует болевые ощущения и ускоряет процедуру.