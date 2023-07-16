Бывший разведчик США сделал неожиданное заявление о Путине

Путин не намерен усиливать конфликт на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Несмотря на заявления западных экспертов, Россия не намерена идти на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля. Следует понимать, что Владимир Путин — это стратег», — рассказал Риттер в эфире
Ранее URA.RU сообщало об исчерпании боевых возможностей ВСУ благодаря действиям президента РФ Владимира Путина. По словам американского эксперта, Путин сумел продемонстрировать мягкую силу, в результате чего западной экономике был нанесен сильный удар.
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