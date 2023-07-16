16 июля 2023

Бывший разведчик США сделал неожиданное заявление о Путине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин не пойдет на эскалацию украинского конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, путин владимир
Путин не намерен усиливать конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на заявления западных экспертов, Россия не намерена идти на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля. Следует понимать, что Владимир Путин — это стратег», — рассказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Ранее URA.RU сообщало об исчерпании боевых возможностей ВСУ благодаря действиям президента РФ Владимира Путина. По словам американского эксперта, Путин сумел продемонстрировать мягкую силу, в результате чего западной экономике был нанесен сильный удар.

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Несмотря на заявления западных экспертов, Россия не намерена идти на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер. «Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля. Следует понимать, что Владимир Путин — это стратег», — рассказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Ранее URA.RU сообщало об исчерпании боевых возможностей ВСУ благодаря действиям президента РФ Владимира Путина. По словам американского эксперта, Путин сумел продемонстрировать мягкую силу, в результате чего западной экономике был нанесен сильный удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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