Губернатор Махонин отправит детям в ЛНР подарок, приуроченный к 300-летию Перми

Краевые власти подарят детям Северодонецка книгу о Перми

18 августа 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Пермь обеспечила школы Северодонецка наборами первоклассника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дети школ Северодонецка (ЛНР) получат к 1 сентября книгу пермского автора Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми». Об этом заявила на заседании правительства Пермского края министр образования Раиса Кассина. Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Подарок Кассина назвала губернаторским, а выбор книги вызван прошедшим юбилеем Перми. «Мы готовим подарок — как мы его называем, губернаторский подарок— [школьникам Северодонецка]. Подарок связан с 300-летием Перми. Книга рассказывает о том, как и чем живут пермские ребята», — отметила Кассина. Пермские власти также купили наборы первоклассников для детей Северодонецка, оснастили пять школ и три детских сада государственной символикой РФ, отправили наглядные материалы по физике, обеспечили школы учебниками. С Северодонецком у Перми заключено соглашение об участии во восстановлении города. Губернатор Дмитрий Махонин дважды был в ЛНР. Он рассказывал ранее, что Пермский край помог Северодонецку с восстановлением нескольких школ.

Дети школ Северодонецка (ЛНР) получат к 1 сентября книгу пермского автора Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми». Об этом заявила на заседании правительства Пермского края министр образования Раиса Кассина. Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Подарок Кассина назвала губернаторским, а выбор книги вызван прошедшим юбилеем Перми. «Мы готовим подарок — как мы его называем, губернаторский подарок— [школьникам Северодонецка]. Подарок связан с 300-летием Перми. Книга рассказывает о том, как и чем живут пермские ребята», — отметила Кассина. Пермские власти также купили наборы первоклассников для детей Северодонецка, оснастили пять школ и три детских сада государственной символикой РФ, отправили наглядные материалы по физике, обеспечили школы учебниками. С Северодонецком у Перми заключено соглашение об участии во восстановлении города. Губернатор Дмитрий Махонин дважды был в ЛНР. Он рассказывал ранее, что Пермский край помог Северодонецку с восстановлением нескольких школ.