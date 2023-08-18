Губернатор Махонин отправит детям в ЛНР подарок, приуроченный к 300-летию Перми

Краевые власти подарят детям Северодонецка книгу о Перми
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Открытие школы №31. Екатеринбург, воздушные шарики, первое сентября, день знаний
Пермь обеспечила школы Северодонецка наборами первоклассника Фото:

Дети школ Северодонецка (ЛНР) получат к 1 сентября книгу пермского автора Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми». Об этом заявила на заседании правительства Пермского края министр образования Раиса Кассина. Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Подарок Кассина назвала губернаторским, а выбор книги вызван прошедшим юбилеем Перми.

«Мы готовим подарок — как мы его называем, губернаторский подарок— [школьникам Северодонецка]. Подарок связан с 300-летием Перми. Книга рассказывает о том, как и чем живут пермские ребята», — отметила Кассина.

Пермские власти также купили наборы первоклассников для детей Северодонецка, оснастили пять школ и три детских сада государственной символикой РФ, отправили наглядные материалы по физике, обеспечили школы учебниками. С Северодонецком у Перми заключено соглашение об участии во восстановлении города. Губернатор Дмитрий Махонин дважды был в ЛНР. Он рассказывал ранее, что Пермский край помог Северодонецку с восстановлением нескольких школ.

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Дети школ Северодонецка (ЛНР) получат к 1 сентября книгу пермского автора Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми». Об этом заявила на заседании правительства Пермского края министр образования Раиса Кассина. Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Подарок Кассина назвала губернаторским, а выбор книги вызван прошедшим юбилеем Перми. «Мы готовим подарок — как мы его называем, губернаторский подарок— [школьникам Северодонецка]. Подарок связан с 300-летием Перми. Книга рассказывает о том, как и чем живут пермские ребята», — отметила Кассина. Пермские власти также купили наборы первоклассников для детей Северодонецка, оснастили пять школ и три детских сада государственной символикой РФ, отправили наглядные материалы по физике, обеспечили школы учебниками. С Северодонецком у Перми заключено соглашение об участии во восстановлении города. Губернатор Дмитрий Махонин дважды был в ЛНР. Он рассказывал ранее, что Пермский край помог Северодонецку с восстановлением нескольких школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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