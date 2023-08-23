WSJ: Украина бросает вызов России по господству в черноморском зерновом коридоре

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Страхование для Украины имеет важное значение по началу работы в Черном море Фото:
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Украина ведет переговоры с мировыми страховыми компаниями по открытию маршрута в Черном море. Об этом сообщил руководитель отдела морского транспорта Маркус Бейкер. Отмечается, что такими действиями Украина пытается бросить вызов России по господству в Черном море.

«Украинские чиновники сейчас ведут переговоры с мировыми страховыми фирмами и товарными трейдерами о создании поддерживаемой правительством программы, которая позволит судам заходить в порты Украины», — сообщил Бейкер в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. Отмечается, что этот шаг направлен на то, чтобы бросить вызов России по господству в Черном море.

Ранее, 17 июля, Кремль заявил о выходе из зерновой сделки. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой.

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Украина ведет переговоры с мировыми страховыми компаниями по открытию маршрута в Черном море. Об этом сообщил руководитель отдела морского транспорта Маркус Бейкер. Отмечается, что такими действиями Украина пытается бросить вызов России по господству в Черном море. «Украинские чиновники сейчас ведут переговоры с мировыми страховыми фирмами и товарными трейдерами о создании поддерживаемой правительством программы, которая позволит судам заходить в порты Украины», — сообщил Бейкер в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. Отмечается, что этот шаг направлен на то, чтобы бросить вызов России по господству в Черном море. Ранее, 17 июля, Кремль заявил о выходе из зерновой сделки. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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