WSJ: Украина бросает вызов России по господству в черноморском зерновом коридоре

Украина ведет переговоры с мировыми страховыми компаниями по открытию маршрута в Черном море. Об этом сообщил руководитель отдела морского транспорта Маркус Бейкер. Отмечается, что такими действиями Украина пытается бросить вызов России по господству в Черном море.
«Украинские чиновники сейчас ведут переговоры с мировыми страховыми фирмами и товарными трейдерами о создании поддерживаемой правительством программы, которая позволит судам заходить в порты Украины», — сообщил Бейкер в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. Отмечается, что этот шаг направлен на то, чтобы бросить вызов России по господству в Черном море.
Ранее, 17 июля, Кремль заявил о выходе из зерновой сделки. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой.
Украина ведет переговоры с мировыми страховыми компаниями по открытию маршрута в Черном море. Об этом сообщил руководитель отдела морского транспорта Маркус Бейкер. Отмечается, что такими действиями Украина пытается бросить вызов России по господству в Черном море. «Украинские чиновники сейчас ведут переговоры с мировыми страховыми фирмами и товарными трейдерами о создании поддерживаемой правительством программы, которая позволит судам заходить в порты Украины», — сообщил Бейкер в беседе с американской газетой The Wall Street Journal. Отмечается, что этот шаг направлен на то, чтобы бросить вызов России по господству в Черном море. Ранее, 17 июля, Кремль заявил о выходе из зерновой сделки. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой.