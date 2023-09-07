Умер легендарный журналист и переводчик на Нюрнбергском процессе Мамедов

07 сентября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

В августе Мамедову исполнилось 100 лет Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Скончался бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. Легендарному советскому журналисту было 100 лет. О кончине Мамедова сообщает РИА Новости со ссылкой на его близких. 15 августа журналист отметил 100-летний юбилей. Его называли патриархом советской и российской журналистики, «князем Гостелерадио». Мамедов — участник Великой Отечественной войны. На знаменитом Нюрнбергском процессе работал в качестве замначальника бюро переводов. До февраля 1950 года трудился в МИД СССР. В 1959-1960-м возглавлял Совинформбюро. Также работал в АПН, в Госкомитете СССР по телевидению и радио, был советником главного редактора РАМИ «РИА Новости». Энвер Мамедов награжден семью орденами и десятью медалями. Накануне своего 100-летия был представлен к ордену Александра Невского.

Скончался бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. Легендарному советскому журналисту было 100 лет. О кончине Мамедова сообщает РИА Новости со ссылкой на его близких. 15 августа журналист отметил 100-летний юбилей. Его называли патриархом советской и российской журналистики, «князем Гостелерадио». Мамедов — участник Великой Отечественной войны. На знаменитом Нюрнбергском процессе работал в качестве замначальника бюро переводов. До февраля 1950 года трудился в МИД СССР. В 1959-1960-м возглавлял Совинформбюро. Также работал в АПН, в Госкомитете СССР по телевидению и радио, был советником главного редактора РАМИ «РИА Новости». Энвер Мамедов награжден семью орденами и десятью медалями. Накануне своего 100-летия был представлен к ордену Александра Невского.