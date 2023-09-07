Умер легендарный журналист и переводчик на Нюрнбергском процессе Мамедов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
В августе Мамедову исполнилось 100 лет Фото:

Скончался бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. Легендарному советскому журналисту было 100 лет.

О кончине Мамедова сообщает РИА Новости со ссылкой на его близких. 15 августа журналист отметил 100-летний юбилей. Его называли патриархом советской и российской журналистики, «князем Гостелерадио».

Мамедов — участник Великой Отечественной войны. На знаменитом Нюрнбергском процессе работал в качестве замначальника бюро переводов. До февраля 1950 года трудился в МИД СССР. В 1959-1960-м возглавлял Совинформбюро. Также работал в АПН, в Госкомитете СССР по телевидению и радио, был советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».

Энвер Мамедов награжден семью орденами и десятью медалями. Накануне своего 100-летия был представлен к ордену Александра Невского.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончался бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. Легендарному советскому журналисту было 100 лет. О кончине Мамедова сообщает РИА Новости со ссылкой на его близких. 15 августа журналист отметил 100-летний юбилей. Его называли патриархом советской и российской журналистики, «князем Гостелерадио». Мамедов — участник Великой Отечественной войны. На знаменитом Нюрнбергском процессе работал в качестве замначальника бюро переводов. До февраля 1950 года трудился в МИД СССР. В 1959-1960-м возглавлял Совинформбюро. Также работал в АПН, в Госкомитете СССР по телевидению и радио, был советником главного редактора РАМИ «РИА Новости». Энвер Мамедов награжден семью орденами и десятью медалями. Накануне своего 100-летия был представлен к ордену Александра Невского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...