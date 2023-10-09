Mash: МВД заинтересовалось Собчак и Паниным* из-за призывов к терроризму. Скрин

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Бизнес-форум "Амоконф". Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Интервью Собчак проверят на оправдание терроризма Фото:

МВД РФ проверяет интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на правонарушения. Ранее Лига безопасного интернета и глава ФПБК Виталий Бородин обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Собчак на предмет оправдания терроризма. Скриншот о рассмотрении обращения оказался в распоряжении telegram-канала Mash.

«Указанный в обращении Интернет-ресурс направлен в ГБУ Москвы „МИЦ“ для проведения психолого-лингвистического исследования», — сказано в документе о рассмотрении обращения Бородина, опубликованным Mash. Там добавили, что о результатах проверки будет сообщено позже.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ на него ожидается.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма. Поводом стало последнее интервью журналистки с актером Алексеем Паниным.

*Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

МВД проводит лингвистическую экспертизу интервью иноагента Алексея Панина Ксении Собчак
МВД проводит лингвистическую экспертизу интервью иноагента Алексея Панина Ксении Собчак

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МВД РФ проверяет интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на правонарушения. Ранее Лига безопасного интернета и глава ФПБК Виталий Бородин обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Собчак на предмет оправдания терроризма. Скриншот о рассмотрении обращения оказался в распоряжении telegram-канала Mash. «Указанный в обращении Интернет-ресурс направлен в ГБУ Москвы „МИЦ“ для проведения психолого-лингвистического исследования», — сказано в документе о рассмотрении обращения Бородина, опубликованным Mash. Там добавили, что о результатах проверки будет сообщено позже. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ на него ожидается. Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма. Поводом стало последнее интервью журналистки с актером Алексеем Паниным. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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