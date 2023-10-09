Mash: МВД заинтересовалось Собчак и Паниным* из-за призывов к терроризму. Скрин 09 октября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 + Интервью Собчак проверят на оправдание терроризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МВД РФ проверяет интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на правонарушения. Ранее Лига безопасного интернета и глава ФПБК Виталий Бородин обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Собчак на предмет оправдания терроризма. Скриншот о рассмотрении обращения оказался в распоряжении telegram-канала Mash. «Указанный в обращении Интернет-ресурс направлен в ГБУ Москвы „МИЦ“ для проведения психолого-лингвистического исследования», — сказано в документе о рассмотрении обращения Бородина, опубликованным Mash. Там добавили, что о результатах проверки будет сообщено позже. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ на него ожидается. Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма. Поводом стало последнее интервью журналистки с актером Алексеем Паниным. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента МВД проводит лингвистическую экспертизу интервью иноагента Алексея Панина Ксении Собчак фото: telegram-канал Mash, https://t.me/breakingmash МВД РФ проверяет интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на правонарушения. Ранее Лига безопасного интернета и глава ФПБК Виталий Бородин обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Собчак на предмет оправдания терроризма. Скриншот о рассмотрении обращения оказался в распоряжении telegram-канала Mash. «Указанный в обращении Интернет-ресурс направлен в ГБУ Москвы „МИЦ“ для проведения психолого-лингвистического исследования», — сказано в документе о рассмотрении обращения Бородина, опубликованным Mash. Там добавили, что о результатах проверки будет сообщено позже. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ на него ожидается. Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма. Поводом стало последнее интервью журналистки с актером Алексеем Паниным. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям