МВД РФ проверяет интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на правонарушения. Ранее Лига безопасного интернета и глава ФПБК Виталий Бородин обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Собчак на предмет оправдания терроризма. Скриншот о рассмотрении обращения оказался в распоряжении telegram-канала Mash.
«Указанный в обращении Интернет-ресурс направлен в ГБУ Москвы „МИЦ“ для проведения психолого-лингвистического исследования», — сказано в документе о рассмотрении обращения Бородина, опубликованным Mash. Там добавили, что о результатах проверки будет сообщено позже.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ на него ожидается.
Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак на предмет оправдания терроризма. Поводом стало последнее интервью журналистки с актером Алексеем Паниным.
*Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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