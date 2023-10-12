В Госдуме подготовили проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Вячеслав Володин поручил подготовку законопроекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В соответствии с поручением спикера Госдумы Вячеслава Володина, профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказали в Госдуме РФ.
«Подготовлен законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ», —
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