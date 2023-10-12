В Госдуме подготовили проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин поручил подготовку законопроекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ Фото:

В соответствии с поручением спикера Госдумы Вячеслава Володина, профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказали в Госдуме РФ.

«Подготовлен законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что проект закона был подготовлен по поручению Вячеслава Володина.

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В соответствии с поручением спикера Госдумы Вячеслава Володина, профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказали в Госдуме РФ. «Подготовлен законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что проект закона был подготовлен по поручению Вячеслава Володина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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