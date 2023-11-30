Житель Челябинской области заплатит сотни тысяч за рубку берез в курганском лесу

30 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Жителя Челябинской области оштрафуют за незаконную рубку 75 берез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Челябинской области придется заплатить штраф на сумму более 200 тысяч рублей за незаконную рубку 75 берез в Сафакулевском округе Курганской области. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что житель Челябинской области на территории Сафакулевского района совершил рубку лесных насаждений без разрешительных документов. В результате незаконной рубки 75 сырорастущих берез общим объемом 44,76 кубометров, государственном лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму 212 804 рублей. В суд направлено исковое заявление о взыскании с гражданина ущерба, причиненного окружающей среде. Данный иск рассмотрен и удовлетворен Сафакулевским районным судом. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганец заплатит крупный штраф за незаконную рубку 13 берез. Ущерб лесному фонду от действий злоумышленника составил более 800 тысяч рублей.

Жителю Челябинской области придется заплатить штраф на сумму более 200 тысяч рублей за незаконную рубку 75 берез в Сафакулевском округе Курганской области. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что житель Челябинской области на территории Сафакулевского района совершил рубку лесных насаждений без разрешительных документов. В результате незаконной рубки 75 сырорастущих берез общим объемом 44,76 кубометров, государственном лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму 212 804 рублей. В суд направлено исковое заявление о взыскании с гражданина ущерба, причиненного окружающей среде. Данный иск рассмотрен и удовлетворен Сафакулевским районным судом. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганец заплатит крупный штраф за незаконную рубку 13 берез. Ущерб лесному фонду от действий злоумышленника составил более 800 тысяч рублей.