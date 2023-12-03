Мишустин поручил заменить плановые проверки в больницах на профвизиты

03 декабря 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал постановление о введении профвизитов в больницах Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России вместо плановых проверок в больницах будут введены профилактические визиты. Об этом стало известно из постановления, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «В 2024 году в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей плановые проверки будут заменены профилактическими визитами», — говорится в документе. Там добавили, что такое решение поможет снизить административную нагрузку на учреждения. Ранее профилактические визиты проводились только в государственных и муниципальных школах и детских садах. Этот опыт теперь будет распространен на больницы, поликлиники и детские дома-интернаты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, как сказано в сообщении. Продолжительность профилактического визита составит один день. По итогам визита могут быть выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Однако факт нарушения не будет иметь административных последствий или необходимости в уплате штрафа, заявлено в постановлении.

В России вместо плановых проверок в больницах будут введены профилактические визиты. Об этом стало известно из постановления, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «В 2024 году в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей плановые проверки будут заменены профилактическими визитами», — говорится в документе. Там добавили, что такое решение поможет снизить административную нагрузку на учреждения. Ранее профилактические визиты проводились только в государственных и муниципальных школах и детских садах. Этот опыт теперь будет распространен на больницы, поликлиники и детские дома-интернаты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, как сказано в сообщении. Продолжительность профилактического визита составит один день. По итогам визита могут быть выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Однако факт нарушения не будет иметь административных последствий или необходимости в уплате штрафа, заявлено в постановлении.