Мишустин поручил заменить плановые проверки в больницах на профвизиты

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал постановление о введении профвизитов в больницах Фото:

В России вместо плановых проверок в больницах будут введены профилактические визиты. Об этом стало известно из постановления, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В 2024 году в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей плановые проверки будут заменены профилактическими визитами», — говорится в документе. Там добавили, что такое решение поможет снизить административную нагрузку на учреждения. Ранее профилактические визиты проводились только в государственных и муниципальных школах и детских садах.

Этот опыт теперь будет распространен на больницы, поликлиники и детские дома-интернаты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, как сказано в сообщении. Продолжительность профилактического визита составит один день. По итогам визита могут быть выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Однако факт нарушения не будет иметь административных последствий или необходимости в уплате штрафа, заявлено в постановлении.

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В России вместо плановых проверок в больницах будут введены профилактические визиты. Об этом стало известно из постановления, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «В 2024 году в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей плановые проверки будут заменены профилактическими визитами», — говорится в документе. Там добавили, что такое решение поможет снизить административную нагрузку на учреждения. Ранее профилактические визиты проводились только в государственных и муниципальных школах и детских садах. Этот опыт теперь будет распространен на больницы, поликлиники и детские дома-интернаты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, как сказано в сообщении. Продолжительность профилактического визита составит один день. По итогам визита могут быть выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Однако факт нарушения не будет иметь административных последствий или необходимости в уплате штрафа, заявлено в постановлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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