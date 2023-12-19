Минтруд предложил разрешить всем россиянам бесплатное переобучение

19 декабря 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

В Минтруде хотят, чтобы бесплатное переобучение было доступно всем гражданам РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят с 2024 года ввести для всех граждан бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. С этим предложением выступил Минтруд РФ, передает пресс-служба ведомства. «В России предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство России с учетом кадровой потребности отраслей», — сообщила пресс-служба Минтруда в беседе с РИА Новости. В 2023 году в РФ увеличился спрос на услуги SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. В три раза чаще российские бизнесмены стали интересоваться услугами внештатных дизайнеров. Спрос на эту профессию увеличился на 181%. Зарплаты учителей и госслужащих стали самыми быстрорастущими в стране.

В России хотят с 2024 года ввести для всех граждан бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. С этим предложением выступил Минтруд РФ, передает пресс-служба ведомства. «В России предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство России с учетом кадровой потребности отраслей», — сообщила пресс-служба Минтруда в беседе с РИА Новости. В 2023 году в РФ увеличился спрос на услуги SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. В три раза чаще российские бизнесмены стали интересоваться услугами внештатных дизайнеров. Спрос на эту профессию увеличился на 181%. Зарплаты учителей и госслужащих стали самыми быстрорастущими в стране.