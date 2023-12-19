19 декабря 2023

Минтруд предложил разрешить всем россиянам бесплатное переобучение

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Ярмарка вакансий, рынок труда. Челябинск, газета, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, рабочие места, работодатель, рынок труда, ярмарка вакансий
В Минтруде хотят, чтобы бесплатное переобучение было доступно всем гражданам РФ Фото:

В России хотят с 2024 года ввести для всех граждан бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. С этим предложением выступил Минтруд РФ, передает пресс-служба ведомства.

«В России предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство России с учетом кадровой потребности отраслей», — сообщила пресс-служба Минтруда в беседе с РИА Новости.

В 2023 году в РФ увеличился спрос на услуги SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. В три раза чаще российские бизнесмены стали интересоваться услугами внештатных дизайнеров. Спрос на эту профессию увеличился на 181%. Зарплаты учителей и госслужащих стали самыми быстрорастущими в стране.

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В России хотят с 2024 года ввести для всех граждан бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. С этим предложением выступил Минтруд РФ, передает пресс-служба ведомства. «В России предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство России с учетом кадровой потребности отраслей», — сообщила пресс-служба Минтруда в беседе с РИА Новости. В 2023 году в РФ увеличился спрос на услуги SMM-специалистов, дизайнеров и маркетологов. В три раза чаще российские бизнесмены стали интересоваться услугами внештатных дизайнеров. Спрос на эту профессию увеличился на 181%. Зарплаты учителей и госслужащих стали самыми быстрорастущими в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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