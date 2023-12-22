Армия и оружие США одобрили продажу ФРГ, Италии и Нидерландам 940 ракет 23 декабря 2023 в 02:22 Размер текста - 17 + Оборудование для Stinger обойдется европейцам в 780 млн. долларов Фото: miliman/pickupimage.com В Вашингтоне готовы продать Германии, Италии и Нидерландам до 940 ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. «Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу агентству НАТО по обеспечению и закупкам ракет Stinger», — говорится в сообщении агентства . В дополнение к ракетам США продадут европейцам и сопутствующего оборудования на 780 миллионов долларов. Пентагоном освоено 96% средств помощи Украине, об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом, по сообщению НСН, у США осталось около одного миллиарда долларов на помощь Украине. В Вашингтоне готовы продать Германии, Италии и Нидерландам до 940 ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. «Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу агентству НАТО по обеспечению и закупкам ракет Stinger», — говорится в сообщении агентства. В дополнение к ракетам США продадут европейцам и сопутствующего оборудования на 780 миллионов долларов. Пентагоном освоено 96% средств помощи Украине, об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом, по сообщению НСН, у США осталось около одного миллиарда долларов на помощь Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям