22 декабря 2023

США одобрили продажу ФРГ, Италии и Нидерландам 940 ракет

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Оборудование для Stinger обойдется европейцам в 780 млн. долларов Фото:

В Вашингтоне готовы продать Германии, Италии и Нидерландам до 940 ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу агентству НАТО по обеспечению и закупкам ракет Stinger», — говорится в сообщении агентства. В дополнение к ракетам США продадут европейцам и сопутствующего оборудования на 780 миллионов долларов.

Пентагоном освоено 96% средств помощи Украине, об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом, по сообщению НСН, у США осталось около одного миллиарда долларов на помощь Украине.

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В Вашингтоне готовы продать Германии, Италии и Нидерландам до 940 ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. «Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу агентству НАТО по обеспечению и закупкам ракет Stinger», — говорится в сообщении агентства. В дополнение к ракетам США продадут европейцам и сопутствующего оборудования на 780 миллионов долларов. Пентагоном освоено 96% средств помощи Украине, об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом, по сообщению НСН, у США осталось около одного миллиарда долларов на помощь Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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