Южная Корея расширит список товаров, запрещенных для экспорта в Россию

Южная Корея добавит почти 700 наименований в список запретных товаров на экспорт в Россию и Беларусь. Об этом сообщило министерство торговли Южной Кореи.
«Корея добавила в список товаров, запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию еще 682 позиции, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиакомпонентов, машин и прочего», — говорится в сообщении, оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Отмечается, что общее количество пунктов в списке увеличится с 798 до 1159.
Южная Корея добавит почти 700 наименований в список запретных товаров на экспорт в Россию и Беларусь. Об этом сообщило министерство торговли Южной Кореи. «Корея добавила в список товаров, запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию еще 682 позиции, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиакомпонентов, машин и прочего», — говорится в сообщении, оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Отмечается, что общее количество пунктов в списке увеличится с 798 до 1159. Ранее Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию, передает «Национальная служба новостей». Южная Корея наращивает экспорт вооружения благодаря спецоперации на Украине.