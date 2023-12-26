Южная Корея расширит список товаров, запрещенных для экспорта в Россию

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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, контейнер, грузоперевозки, контейнерный терминал, контейнерный склад
Общее количество товаров в списке увеличится с 798 до 1159 пунктов Фото:

Южная Корея добавит почти 700 наименований в список запретных товаров на экспорт в Россию и Беларусь. Об этом сообщило министерство торговли Южной Кореи.

«Корея добавила в список товаров, запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию еще 682 позиции, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиакомпонентов, машин и прочего», — говорится в сообщении, оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Отмечается, что общее количество пунктов в списке увеличится с 798 до 1159.

Ранее Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию, передает «Национальная служба новостей». Южная Корея наращивает экспорт вооружения благодаря спецоперации на Украине.

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Южная Корея добавит почти 700 наименований в список запретных товаров на экспорт в Россию и Беларусь. Об этом сообщило министерство торговли Южной Кореи. «Корея добавила в список товаров, запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию еще 682 позиции, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиакомпонентов, машин и прочего», — говорится в сообщении, оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Отмечается, что общее количество пунктов в списке увеличится с 798 до 1159. Ранее Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию, передает «Национальная служба новостей». Южная Корея наращивает экспорт вооружения благодаря спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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