NYT: Южная Корея заработала миллиарды благодаря конфликту на Украине

Южная Корея наращивает экспорт вооружения благодаря спецоперации на Украине. Она не поставляет оружие напрямую Киеву, опасаясь конфликта с Москвой, однако продает его союзникам Украины. Об этом рассказали в американской прессе.
«В прошлом году экспорт вооружений из Южной Кореи вырос на 140% — до рекордных 17,3 млрд долларов, включая сделку по продаже танков, истребителей и реактивных систем залпового огня на 12,4 млрд долларов Польше. Сеул продолжает балансировать между союзом с Вашингтоном и собственными национальными и экономическими интересами», — говорится в статье
В статье подчеркивается, что Южная Корея сумела заменить экспорт традиционных поставщиков оружия в мире, таких как США. Рост поставок связан с упадком производства в самих штатах, заявили авторы статьи.
Cтраны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.
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