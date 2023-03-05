05 марта 2023

NYT: Южная Корея заработала миллиарды благодаря конфликту на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Экспорт вооружений из Южной Кореи в 2022 году вырос на 140% Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Южная Корея наращивает экспорт вооружения благодаря спецоперации на Украине. Она не поставляет оружие напрямую Киеву, опасаясь конфликта с Москвой, однако продает его союзникам Украины. Об этом рассказали в американской прессе.

«В прошлом году экспорт вооружений из Южной Кореи вырос на 140% — до рекордных 17,3 млрд долларов, включая сделку по продаже танков, истребителей и реактивных систем залпового огня на 12,4 млрд долларов Польше. Сеул продолжает балансировать между союзом с Вашингтоном и собственными национальными и экономическими интересами», — говорится в статье The New York Times.

В статье подчеркивается, что Южная Корея сумела заменить экспорт традиционных поставщиков оружия в мире, таких как США. Рост поставок связан с упадком производства в самих штатах, заявили авторы статьи.

Cтраны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южная Корея наращивает экспорт вооружения благодаря спецоперации на Украине. Она не поставляет оружие напрямую Киеву, опасаясь конфликта с Москвой, однако продает его союзникам Украины. Об этом рассказали в американской прессе. «В прошлом году экспорт вооружений из Южной Кореи вырос на 140% — до рекордных 17,3 млрд долларов, включая сделку по продаже танков, истребителей и реактивных систем залпового огня на 12,4 млрд долларов Польше. Сеул продолжает балансировать между союзом с Вашингтоном и собственными национальными и экономическими интересами», — говорится в статье The New York Times. В статье подчеркивается, что Южная Корея сумела заменить экспорт традиционных поставщиков оружия в мире, таких как США. Рост поставок связан с упадком производства в самих штатах, заявили авторы статьи. Cтраны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...