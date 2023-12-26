Каждый третий россиянин подписан на госпаблики в соцсети «ВКонтакте»

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Мобильное приложение "Вконтакте". Москва, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, мобильное приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Популярность полезных сервисов в соцсети «Вконтакте» растет Фото:

Почти 50 миллионов россиян стали подписчиками государственных пабликов в соцсети «Вконтакте» — это треть от всего населения РФ. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в РФ проживало больше 146 миллионов граждан.

«У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 миллионов человек», — заявил Качанов, его слова приводится в пресс-релизе ведомства. Он отметил, что госпаблики позволяют жителям общаться с органами власти и узнавать от них актуальную информацию через соцсети.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев подчеркнул, что благодаря возросшей популярности госпабликов, в РФ появилась новая профессия — администратор госпаблика. По его словам, запросов на новую профессию будет больше с каждым годом, по мере увеличения числа таких пабликов.

Государственные паблики, благодаря сервису «Госуслуги», также помогают россиянам без очереди записывать детей в кружки или спортивные секции. Теперь можно получить талон на запись к врачу для себя или близких. Отмечается, что популярность таких сервисов растет. Почти 70 тысяч государственных пабликов установили мини-приложение «Запись в кружок», а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. За ноябрь 2023 года сервисами воспользовались больше пяти тысяч человек.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев сообщил, что решение создать государственные паблики в соцсетях стало лучшим решением Минцифры, принятым в 2022 году. По его словам, это самая точная и масштабная система информирования граждан о сервисах госучреждений и работе властей.

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Почти 50 миллионов россиян стали подписчиками государственных пабликов в соцсети «Вконтакте» — это треть от всего населения РФ. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в РФ проживало больше 146 миллионов граждан. «У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 миллионов человек», — заявил Качанов, его слова приводится в пресс-релизе ведомства. Он отметил, что госпаблики позволяют жителям общаться с органами власти и узнавать от них актуальную информацию через соцсети. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев подчеркнул, что благодаря возросшей популярности госпабликов, в РФ появилась новая профессия — администратор госпаблика. По его словам, запросов на новую профессию будет больше с каждым годом, по мере увеличения числа таких пабликов. Государственные паблики, благодаря сервису «Госуслуги», также помогают россиянам без очереди записывать детей в кружки или спортивные секции. Теперь можно получить талон на запись к врачу для себя или близких. Отмечается, что популярность таких сервисов растет. Почти 70 тысяч государственных пабликов установили мини-приложение «Запись в кружок», а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. За ноябрь 2023 года сервисами воспользовались больше пяти тысяч человек. Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев сообщил, что решение создать государственные паблики в соцсетях стало лучшим решением Минцифры, принятым в 2022 году. По его словам, это самая точная и масштабная система информирования граждан о сервисах госучреждений и работе властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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