Каждый третий россиянин подписан на госпаблики в соцсети «ВКонтакте»

26 декабря 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Популярность полезных сервисов в соцсети «Вконтакте» растет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Почти 50 миллионов россиян стали подписчиками государственных пабликов в соцсети «Вконтакте» — это треть от всего населения РФ. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в РФ проживало больше 146 миллионов граждан. «У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 миллионов человек», — заявил Качанов, его слова приводится в пресс-релизе ведомства. Он отметил, что госпаблики позволяют жителям общаться с органами власти и узнавать от них актуальную информацию через соцсети. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев подчеркнул, что благодаря возросшей популярности госпабликов, в РФ появилась новая профессия — администратор госпаблика. По его словам, запросов на новую профессию будет больше с каждым годом, по мере увеличения числа таких пабликов. Государственные паблики, благодаря сервису «Госуслуги», также помогают россиянам без очереди записывать детей в кружки или спортивные секции. Теперь можно получить талон на запись к врачу для себя или близких. Отмечается, что популярность таких сервисов растет. Почти 70 тысяч государственных пабликов установили мини-приложение «Запись в кружок», а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. За ноябрь 2023 года сервисами воспользовались больше пяти тысяч человек. Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев сообщил, что решение создать государственные паблики в соцсетях стало лучшим решением Минцифры, принятым в 2022 году. По его словам, это самая точная и масштабная система информирования граждан о сервисах госучреждений и работе властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти 50 миллионов россиян стали подписчиками государственных пабликов в соцсети «Вконтакте» — это треть от всего населения РФ. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в РФ проживало больше 146 миллионов граждан. «У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 миллионов человек», — заявил Качанов, его слова приводится в пресс-релизе ведомства. Он отметил, что госпаблики позволяют жителям общаться с органами власти и узнавать от них актуальную информацию через соцсети. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев подчеркнул, что благодаря возросшей популярности госпабликов, в РФ появилась новая профессия — администратор госпаблика. По его словам, запросов на новую профессию будет больше с каждым годом, по мере увеличения числа таких пабликов. Государственные паблики, благодаря сервису «Госуслуги», также помогают россиянам без очереди записывать детей в кружки или спортивные секции. Теперь можно получить талон на запись к врачу для себя или близких. Отмечается, что популярность таких сервисов растет. Почти 70 тысяч государственных пабликов установили мини-приложение «Запись в кружок», а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. За ноябрь 2023 года сервисами воспользовались больше пяти тысяч человек. Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев сообщил, что решение создать государственные паблики в соцсетях стало лучшим решением Минцифры, принятым в 2022 году. По его словам, это самая точная и масштабная система информирования граждан о сервисах госучреждений и работе властей.