Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим

26 декабря 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Выплаты военнослужащим повысят на 4,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России утвердили индексацию части выплаты военнослужащим на 4,5%. Документ появился на портале правовой информации. «Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января», — говорится в документе. Уточняется, что изменения связаны с уровнем инфляции. Речь идет о выплатах военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти. Также в список вошли уволенные с военной службы граждане, проходящие военные сборы. Военнослужащим проиндексируют размер ежемесячной денежной компенсации, изменится размер компенсации для проходящих службу в добровольческих формированиях. С ноября полную компенсацию пенсий с учетом индексации получают военные пенсионеры-участники СВО. Речь идет о тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован осенью того же года.

В России утвердили индексацию части выплаты военнослужащим на 4,5%. Документ появился на портале правовой информации. «Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января», — говорится в документе. Уточняется, что изменения связаны с уровнем инфляции. Речь идет о выплатах военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти. Также в список вошли уволенные с военной службы граждане, проходящие военные сборы. Военнослужащим проиндексируют размер ежемесячной денежной компенсации, изменится размер компенсации для проходящих службу в добровольческих формированиях. С ноября полную компенсацию пенсий с учетом индексации получают военные пенсионеры-участники СВО. Речь идет о тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован осенью того же года.