26 декабря 2023

Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, военные, призыв, призывники, снегопад, солдат
Выплаты военнослужащим повысят на 4,5% Фото:

В России утвердили индексацию части выплаты военнослужащим на 4,5%. Документ появился на портале правовой информации.

«Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января», — говорится в документе. Уточняется, что изменения связаны с уровнем инфляции. Речь идет о выплатах военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти.

Также в список вошли уволенные с военной службы граждане, проходящие военные сборы. Военнослужащим проиндексируют размер ежемесячной денежной компенсации, изменится размер компенсации для проходящих службу в добровольческих формированиях.

С ноября полную компенсацию пенсий с учетом индексации получают военные пенсионеры-участники СВО. Речь идет о тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован осенью того же года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России утвердили индексацию части выплаты военнослужащим на 4,5%. Документ появился на портале правовой информации. «Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января», — говорится в документе. Уточняется, что изменения связаны с уровнем инфляции. Речь идет о выплатах военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти. Также в список вошли уволенные с военной службы граждане, проходящие военные сборы. Военнослужащим проиндексируют размер ежемесячной денежной компенсации, изменится размер компенсации для проходящих службу в добровольческих формированиях. С ноября полную компенсацию пенсий с учетом индексации получают военные пенсионеры-участники СВО. Речь идет о тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован осенью того же года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...