МО РФ отчиталось об ответном ударе на атаку ВСУ на Белгород

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по Харькову в ответ на атаку на Белгород

31 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

ВС России уничтожили представителей ГУР и ВСУ, планировавших атаку на Белгород Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Об этом заявили в Минобороны России. «В ответ на террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в telegram -канале ведомства. В результате ответного удара были уничтожены представители ГУР и ВСУ, планировавшие атаку на Белгород. Кроме того, в атакованных объектах находились до двухсот иностранных наемников, которых планировали привлечь к террористическим рейдам.

ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Об этом заявили в Минобороны России. «В ответ на террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. В результате ответного удара были уничтожены представители ГУР и ВСУ, планировавшие атаку на Белгород. Кроме того, в атакованных объектах находились до двухсот иностранных наемников, которых планировали привлечь к террористическим рейдам.