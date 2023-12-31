МО РФ отчиталось об ответном ударе на атаку ВСУ на Белгород

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по Харькову в ответ на атаку на Белгород
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ВС России уничтожили представителей ГУР и ВСУ, планировавших атаку на Белгород Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Об этом заявили в Минобороны России.

«В ответ на террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

В результате ответного удара были уничтожены представители ГУР и ВСУ, планировавшие атаку на Белгород. Кроме того, в атакованных объектах находились до двухсот иностранных наемников, которых планировали привлечь к террористическим рейдам.

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ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Об этом заявили в Минобороны России. «В ответ на террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. В результате ответного удара были уничтожены представители ГУР и ВСУ, планировавшие атаку на Белгород. Кроме того, в атакованных объектах находились до двухсот иностранных наемников, которых планировали привлечь к террористическим рейдам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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