МО РФ отчиталось об ответном ударе на атаку ВСУ на Белгород

ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Об этом заявили в Минобороны России.
«В ответ на террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в
В результате ответного удара были уничтожены представители ГУР и ВСУ, планировавшие атаку на Белгород. Кроме того, в атакованных объектах находились до двухсот иностранных наемников, которых планировали привлечь к террористическим рейдам.
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