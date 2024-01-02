Книга «Слово пацана» вышла в аудиоверсии с голосами актеров. Скрин

02 января 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

«Слово пацана» теперь можно послушать в аудиоверсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Аудиоверсия книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» стала доступна для россиян в книжном сервисе Яндекс Плюса «Букмейт». Произведение легло в основу сериала Жоры Крыжовникова. Аудиоверсия книги появилась 2 января. В озвучке приняли участие актеры сериала и сам автор книги Роберт Гараев: он прочитал предисловие, эпилог и послесловие. Никита Кологривый, сыгравший Кощея, прочитал авторский текст. Елизавета Базыкина (Наташа) озвучила все женские голоса свидетельниц рассвета подростковых ОПГ в Татарстане. Лев Зулькарнаев (Зима) прочитал фрагменты других исследований казанского феномена. Также в аудиоверсии принял участие актер театра, кино и дубляжа Кирилл Радциг (русский голос Доктора Хауса в одноименном сериале), который озвучил всех группировщиков, правозащитников и очевидцев «казанского феномена». Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из главных событий на отечественном ТВ в 2023 году. Произведение рассказывает о становлении подростковых банд в Казани в конце 80-х. Сериал показывает негативную сторону участия в преступных группировках и соответствующих последствиях. После выхода сериала некоторые общественники начали возмущаться, будто сериал романтизируют бандитизм, были призывы запретить картину. Но создатели неоднократно заявляли, что не закладывали такой посыл. При этом многие медийные люди встали на защиту сериала. Например, режиссер Никита Михалков назвал картину «мощной» и выступил против запрета «Слово пацана». скриншот «Букмейт» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аудиоверсия книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» стала доступна для россиян в книжном сервисе Яндекс Плюса «Букмейт». Произведение легло в основу сериала Жоры Крыжовникова. Аудиоверсия книги появилась 2 января. В озвучке приняли участие актеры сериала и сам автор книги Роберт Гараев: он прочитал предисловие, эпилог и послесловие. Никита Кологривый, сыгравший Кощея, прочитал авторский текст. Елизавета Базыкина (Наташа) озвучила все женские голоса свидетельниц рассвета подростковых ОПГ в Татарстане. Лев Зулькарнаев (Зима) прочитал фрагменты других исследований казанского феномена. Также в аудиоверсии принял участие актер театра, кино и дубляжа Кирилл Радциг (русский голос Доктора Хауса в одноименном сериале), который озвучил всех группировщиков, правозащитников и очевидцев «казанского феномена». Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из главных событий на отечественном ТВ в 2023 году. Произведение рассказывает о становлении подростковых банд в Казани в конце 80-х. Сериал показывает негативную сторону участия в преступных группировках и соответствующих последствиях. После выхода сериала некоторые общественники начали возмущаться, будто сериал романтизируют бандитизм, были призывы запретить картину. Но создатели неоднократно заявляли, что не закладывали такой посыл. При этом многие медийные люди встали на защиту сериала. Например, режиссер Никита Михалков назвал картину «мощной» и выступил против запрета «Слово пацана».