Китай готовится к новой пандемии из-за «болезни Х»

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Всемирной организации здравоохранения предупредили, что «болезнь Х» может стать глобальной угрозой Фото:

Китай активизирует меры по подготовке к возможным будущим пандемиям, в том числе, к таким как «болезнь Х». О том, что эта болезнь может стать глобальной угрозой предупредили во Всемирной организации здравоохранения. Руководитель управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн заявил, что страна будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19.

«Китай будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19 и активно готовиться к будущим пандемиям, таким как „болезнь Х“, которая, как предупредила Всемирная организация здравоохранения, может стать следующей глобальной угрозой здоровью», — отметил Ван Хэшэн. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждались риски, связанные с «болезнью Х», которая может стать причиной такой серьезной пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на существование термина «болезнь Х» уже много лет, точные параметры будущего патогена остаются неизвестными. В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу риска усиления пандемии из-за изменения климата и усиления активности, способствующей межвидовой передаче возбудителей.

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Китай активизирует меры по подготовке к возможным будущим пандемиям, в том числе, к таким как «болезнь Х». О том, что эта болезнь может стать глобальной угрозой предупредили во Всемирной организации здравоохранения. Руководитель управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн заявил, что страна будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19. «Китай будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19 и активно готовиться к будущим пандемиям, таким как „болезнь Х“, которая, как предупредила Всемирная организация здравоохранения, может стать следующей глобальной угрозой здоровью», — отметил Ван Хэшэн. Об этом он заявил на пресс-конференции. Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждались риски, связанные с «болезнью Х», которая может стать причиной такой серьезной пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на существование термина «болезнь Х» уже много лет, точные параметры будущего патогена остаются неизвестными. В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу риска усиления пандемии из-за изменения климата и усиления активности, способствующей межвидовой передаче возбудителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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