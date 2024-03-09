Китай готовится к новой пандемии из-за «болезни Х»

09 марта 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Всемирной организации здравоохранения предупредили, что «болезнь Х» может стать глобальной угрозой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Китай активизирует меры по подготовке к возможным будущим пандемиям, в том числе, к таким как «болезнь Х». О том, что эта болезнь может стать глобальной угрозой предупредили во Всемирной организации здравоохранения. Руководитель управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн заявил, что страна будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19. «Китай будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19 и активно готовиться к будущим пандемиям, таким как „болезнь Х“, которая, как предупредила Всемирная организация здравоохранения, может стать следующей глобальной угрозой здоровью», — отметил Ван Хэшэн. Об этом он заявил на пресс-конференции. Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждались риски, связанные с «болезнью Х», которая может стать причиной такой серьезной пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на существование термина «болезнь Х» уже много лет, точные параметры будущего патогена остаются неизвестными. В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу риска усиления пандемии из-за изменения климата и усиления активности, способствующей межвидовой передаче возбудителей.

Китай активизирует меры по подготовке к возможным будущим пандемиям, в том числе, к таким как «болезнь Х». О том, что эта болезнь может стать глобальной угрозой предупредили во Всемирной организации здравоохранения. Руководитель управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн заявил, что страна будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19. «Китай будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19 и активно готовиться к будущим пандемиям, таким как „болезнь Х“, которая, как предупредила Всемирная организация здравоохранения, может стать следующей глобальной угрозой здоровью», — отметил Ван Хэшэн. Об этом он заявил на пресс-конференции. Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждались риски, связанные с «болезнью Х», которая может стать причиной такой серьезной пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на существование термина «болезнь Х» уже много лет, точные параметры будущего патогена остаются неизвестными. В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу риска усиления пандемии из-за изменения климата и усиления активности, способствующей межвидовой передаче возбудителей.