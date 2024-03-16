Посол Антонов заявил о постоянном обмане со стороны США

Антонов не привел конкретных примеров по факту утечки информации в российско-американских отношениях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Соединенные Штаты постоянно обманывают Россию. Также при этом допускается утечка конфиденциальных сведений, которые в последствии используются в информационной войне. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас постоянно обманывают. А любые конфиденциальные разговоры становятся частью информационной войны», — передает РИА Новости слова Антонова. Он добавил, что никто не контролирует факт утечки любой информации. Однако конкретных примеров посол не привел.

Кроме того, Анатолий Антонов отметил, что в отношениях между США и Россией ничего не осталось. При этом последние сферы взаимодействия, такие как гражданский атом и космос, начали подвергаться нападкам тех людей, кому не нравится РФ. Именно они ставят вопрос о полном прекращении российско-американских отношений.

Ранее Антонов заявил, что Штаты используют смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), чтобы вмешиваться во внутренние дела России. По его словам, подобное неприемлемо. Было бы лучше, если бы политические деятели заострили внимание на проблемах в своей стране.

Кроме того, он отметил, что США ведут себя провокационно во время подготовки к выборам президента в РФ. Однако, несмотря на это, российское посольство работает спокойно, передает MK.RU .