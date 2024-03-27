Участницу Pussy Riot Штейн приговорили к 6 годам колонии

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Штейн запретили на 3,5 года выкладывать материалы в Сеть Фото:

Экс-депутат Басманного Района и участница Pussy Riot Люся Штейн была приговорена заочно к шести годам тюрьмы. Суд дал ей такой срок за распространение фейков об армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Участницу Pussy Riot и экс-депутата Басманного района Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам и 15 дням колонии», — передает telegram-канал. Она была осуждена за распространение фейков об армии. Кроме того, женщине запретили выкладывать что-либо в интернет на срок в 3,5 года.

Согласно данным следствия, Штейн 27 марта 2022 года выложила пост, в котором прокомментировала стрельбу по ногам солдат России. В результате ее объявили в розыск и заочно арестовали на территории РФ. В Басманном суде Москвы гособвинитель запросил для женщины наказание на срок в 8,5 года колонии общего режима, передает RT.

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Экс-депутат Басманного Района и участница Pussy Riot Люся Штейн была приговорена заочно к шести годам тюрьмы. Суд дал ей такой срок за распространение фейков об армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Участницу Pussy Riot и экс-депутата Басманного района Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам и 15 дням колонии», — передает telegram-канал. Она была осуждена за распространение фейков об армии. Кроме того, женщине запретили выкладывать что-либо в интернет на срок в 3,5 года. Согласно данным следствия, Штейн 27 марта 2022 года выложила пост, в котором прокомментировала стрельбу по ногам солдат России. В результате ее объявили в розыск и заочно арестовали на территории РФ. В Басманном суде Москвы гособвинитель запросил для женщины наказание на срок в 8,5 года колонии общего режима, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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