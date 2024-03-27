Участницу Pussy Riot Штейн приговорили к 6 годам колонии

27 марта 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Штейн запретили на 3,5 года выкладывать материалы в Сеть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-депутат Басманного Района и участница Pussy Riot Люся Штейн была приговорена заочно к шести годам тюрьмы. Суд дал ей такой срок за распространение фейков об армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Участницу Pussy Riot и экс-депутата Басманного района Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам и 15 дням колонии», — передает telegram-канал. Она была осуждена за распространение фейков об армии. Кроме того, женщине запретили выкладывать что-либо в интернет на срок в 3,5 года. Согласно данным следствия, Штейн 27 марта 2022 года выложила пост, в котором прокомментировала стрельбу по ногам солдат России. В результате ее объявили в розыск и заочно арестовали на территории РФ. В Басманном суде Москвы гособвинитель запросил для женщины наказание на срок в 8,5 года колонии общего режима, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат Басманного Района и участница Pussy Riot Люся Штейн была приговорена заочно к шести годам тюрьмы. Суд дал ей такой срок за распространение фейков об армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Участницу Pussy Riot и экс-депутата Басманного района Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам и 15 дням колонии», — передает telegram-канал. Она была осуждена за распространение фейков об армии. Кроме того, женщине запретили выкладывать что-либо в интернет на срок в 3,5 года. Согласно данным следствия, Штейн 27 марта 2022 года выложила пост, в котором прокомментировала стрельбу по ногам солдат России. В результате ее объявили в розыск и заочно арестовали на территории РФ. В Басманном суде Москвы гособвинитель запросил для женщины наказание на срок в 8,5 года колонии общего режима, передает RT.