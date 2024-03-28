В МИД отметили угрозу нападения НАТО на Россию

Деятельность НАТО по милитаризации Румынии создает угрозу безопасности РФ

28 марта 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Модернизация Румынской авиабазы со временем может стать крупнейшим объектом НАТО в Европе Фото: Министерство обороны Великобритании Министерство иностранных дел РФ заявило, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Вложения миллиардов евро в модернизацию Румынской авиабазы со временем превратят ее в крупнейший объект НАТО в Европе, отмечают в МИД. «Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД. Усиление коалиции происходит также в Польше и Прибалтике. Подобную активность в МИД называют провокационной, обостряющей военную напряженность рядом с российскими границами. Власти Румынии намерены вложить 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы в уезде Констанца. Там появится военный городок на 10 тысяч военнослужащих.«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — цитирует агентство заявления источника. В МИД намерены отслеживать действия Румынии и учитывать возникающие риски. Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Об этом российский лидер заявил во время поездки в Торжок (Тверская область). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел РФ заявило, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Вложения миллиардов евро в модернизацию Румынской авиабазы со временем превратят ее в крупнейший объект НАТО в Европе, отмечают в МИД. «Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД. Усиление коалиции происходит также в Польше и Прибалтике. Подобную активность в МИД называют провокационной, обостряющей военную напряженность рядом с российскими границами. Власти Румынии намерены вложить 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы в уезде Констанца. Там появится военный городок на 10 тысяч военнослужащих.«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — цитирует агентство заявления источника. В МИД намерены отслеживать действия Румынии и учитывать возникающие риски. Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Об этом российский лидер заявил во время поездки в Торжок (Тверская область).