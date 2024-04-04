Российская дочка Ritter Sport получила ущерб в полмиллиарда рублей

Российская «дочка» немецкого производителя шоколада Ritter Sport зафиксировала убытки в почти полмиллиарда рублей. Причиной называют ослабление курса рубля и рост стоимости сырья.
«Чистый убыток по РСБУ в 478 млн рублей в 2023 против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей», — сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса». Отмечается, что выручка компании при этом выросла почти на 10% год к году — до 8,2 миллиарда рублей.
По словам гендиректора Андреаса Ронкена, выручка сократилась из-за ослабления курса рубля. Кроме того, на убытки повлияла и высокая стоимость сырья, в частности, какао-бобов.
Ранее сообщалось, что цена за тонну сырого какао на Лондонской товарной бирже достигла рекорда — почти 5500 евро. По мнению Александра фон Майота, директора Nestlé в Германии, производителям придется, с учетом роста цен, задействовать все инструменты для эффективного управления бизнесом, передает
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