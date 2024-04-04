Российская дочка Ritter Sport получила ущерб в полмиллиарда рублей

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Производство шоколада Cacava. Екатеринбург, шоколад
Немецкий производитель шоколада столкнулся с убытками в России Фото:

Российская «дочка» немецкого производителя шоколада Ritter Sport зафиксировала убытки в почти полмиллиарда рублей. Причиной называют ослабление курса рубля и рост стоимости сырья.

«Чистый убыток по РСБУ в 478 млн рублей в 2023 против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей», — сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса». Отмечается, что выручка компании при этом выросла почти на 10% год к году — до 8,2 миллиарда рублей.

По словам гендиректора Андреаса Ронкена, выручка сократилась из-за ослабления курса рубля. Кроме того, на убытки повлияла и высокая стоимость сырья, в частности, какао-бобов.

Ранее сообщалось, что цена за тонну сырого какао на Лондонской товарной бирже достигла рекорда — почти 5500 евро. По мнению Александра фон Майота, директора Nestlé в Германии, производителям придется, с учетом роста цен, задействовать все инструменты для эффективного управления бизнесом, передает MK.RU.

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Российская «дочка» немецкого производителя шоколада Ritter Sport зафиксировала убытки в почти полмиллиарда рублей. Причиной называют ослабление курса рубля и рост стоимости сырья. «Чистый убыток по РСБУ в 478 млн рублей в 2023 против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей», — сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса». Отмечается, что выручка компании при этом выросла почти на 10% год к году — до 8,2 миллиарда рублей. По словам гендиректора Андреаса Ронкена, выручка сократилась из-за ослабления курса рубля. Кроме того, на убытки повлияла и высокая стоимость сырья, в частности, какао-бобов. Ранее сообщалось, что цена за тонну сырого какао на Лондонской товарной бирже достигла рекорда — почти 5500 евро. По мнению Александра фон Майота, директора Nestlé в Германии, производителям придется, с учетом роста цен, задействовать все инструменты для эффективного управления бизнесом, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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