Путина не позвали на юбилей высадки союзников в Нормандии

16 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Путина не пригласили во Францию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Франция пригласила Россию на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 июня, но, при этом, президента России Владимира Путина там не ждут. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Учитывая обстоятельства, президент Путин приглашен не будет», — заявили организаторы мероприятия, сообщение передает французское издание Le Figaro. При этом сообщается, что в целом Россия будет приглашена во Францию, так как именно ее армия внесла наибольший вклад в победу над нацизмом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция пригласила Россию на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 июня, но, при этом, президента России Владимира Путина там не ждут. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Учитывая обстоятельства, президент Путин приглашен не будет», — заявили организаторы мероприятия, сообщение передает французское издание Le Figaro. При этом сообщается, что в целом Россия будет приглашена во Францию, так как именно ее армия внесла наибольший вклад в победу над нацизмом.