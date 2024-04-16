Путина не позвали на юбилей высадки союзников в Нормандии

Путина не пригласили во Францию
Франция пригласила Россию на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 июня, но, при этом, президента России Владимира Путина там не ждут. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Учитывая обстоятельства, президент Путин приглашен не будет», — заявили организаторы мероприятия, сообщение передает французское издание Le Figaro. При этом сообщается, что в целом Россия будет приглашена во Францию, так как именно ее армия внесла наибольший вклад в победу над нацизмом.
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