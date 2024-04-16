Путина не позвали на юбилей высадки союзников в Нормандии

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путина не пригласили во Францию Фото:

Франция пригласила Россию на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 июня, но, при этом, президента России Владимира Путина там не ждут. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Учитывая обстоятельства, президент Путин приглашен не будет», — заявили организаторы мероприятия, сообщение передает французское издание Le Figaro. При этом сообщается, что в целом Россия будет приглашена во Францию, так как именно ее армия внесла наибольший вклад в победу над нацизмом.

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Франция пригласила Россию на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 июня, но, при этом, президента России Владимира Путина там не ждут. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Учитывая обстоятельства, президент Путин приглашен не будет», — заявили организаторы мероприятия, сообщение передает французское издание Le Figaro. При этом сообщается, что в целом Россия будет приглашена во Францию, так как именно ее армия внесла наибольший вклад в победу над нацизмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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